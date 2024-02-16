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  4. Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Лига чемпионов
16 февраля 2024, 00:04 |
1284
0

Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?

Украинский страж ворот помог «сливочным» победить «РБ Зальцбург»

16 февраля 2024, 00:04 |
1284
0
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа, пока не игравший в этом сезоне из-за травмы, прокомментировал игру Лунина в этом матче.

«Он дал мне невероятное чувство безопасности, это была отличная игра от Лунина», – сказал Куртуа.

Ранее сообщалось, что бельгийский вратарь выступает главным мотиватором и защитником Андрея в раздевалке, регулярно дает советы и поздравляет его после игр.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал
Источник DefensaCentral
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