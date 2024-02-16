Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа, пока не игравший в этом сезоне из-за травмы, прокомментировал игру Лунина в этом матче.

«Он дал мне невероятное чувство безопасности, это была отличная игра от Лунина», – сказал Куртуа.

Ранее сообщалось, что бельгийский вратарь выступает главным мотиватором и защитником Андрея в раздевалке, регулярно дает советы и поздравляет его после игр.