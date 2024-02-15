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Лига Европы
Фейеноорд
15.02.2024 19:45 – FT 1 : 1
Рома
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Лига Европы
15 февраля 2024, 21:55 |
400
0

Яркая битва Галатасарая и Спарты, победа Спортинга, ничья Ромы

Три матча плей-офф Лиги Европы

15 февраля 2024, 21:55 |
400
0
Яркая битва Галатасарая и Спарты, победа Спортинга, ничья Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine

В 19:45 в рамках первых матчей плей-офф Лиги Европы играли не только Шахтер и Марсель (2:2).

Среди других результатов отметим яркую победу Галатасарая, который выиграл в игре с двумя удалениями и пятью голами, забив Спарте решающий гол в компенсированное время.

Самую уверенную победу добыл Спортинг, который обыграл Янг Бойз со счетом 3:1.

А Рома на выезде сыграла вничью с Фейенордом.

Лига Европы. 1/16 финала

Фейенорд – Рома 1:1
Голы: Пайшау, 45 – Лукаку, 67

Галатасарай – Спарта 3:2
Голы: Демирбай, 19, Крейчи, 61 (в свои ворота), Икарди, 90+1 – Пресиадо, 48, Кухта, 65

Удалены: Нельссон, 62 – Райнс, 80

Янг Бойз – Спортинг 1:3
Голы: Угринич, 42 – Аменда, 31 (в свои ворота), Дьокереш, 41 (с пен), Инасио, 48

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Лига Европы Фейеноорд Рома Рим Янг Бойз Спортинг Лиссабон Фенербахче Спарта Прага
Источник Sport.ua
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