Яркая битва Галатасарая и Спарты, победа Спортинга, ничья Ромы
Три матча плей-офф Лиги Европы
В 19:45 в рамках первых матчей плей-офф Лиги Европы играли не только Шахтер и Марсель (2:2).
Среди других результатов отметим яркую победу Галатасарая, который выиграл в игре с двумя удалениями и пятью голами, забив Спарте решающий гол в компенсированное время.
Самую уверенную победу добыл Спортинг, который обыграл Янг Бойз со счетом 3:1.
А Рома на выезде сыграла вничью с Фейенордом.
Лига Европы. 1/16 финала
Фейенорд – Рома 1:1
Голы: Пайшау, 45 – Лукаку, 67
Галатасарай – Спарта 3:2
Голы: Демирбай, 19, Крейчи, 61 (в свои ворота), Икарди, 90+1 – Пресиадо, 48, Кухта, 65
Удалены: Нельссон, 62 – Райнс, 80
Янг Бойз – Спортинг 1:3
Голы: Угринич, 42 – Аменда, 31 (в свои ворота), Дьокереш, 41 (с пен), Инасио, 48
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