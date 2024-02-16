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Лига Европы
Галатасарай
15.02.2024 19:45 – FT 3 : 2
Спарта Прага
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Лига Европы
16 февраля 2024, 04:21 | Обновлено 16 февраля 2024, 04:22
63
0

Галатасарай – Спарта – 3:2. Две красные и поздний мяч Икарди. Видео голов

Турецкий клуб сумел завершить победой тяжелый матч

16 февраля 2024, 04:21 | Обновлено 16 февраля 2024, 04:22
63
0
Галатасарай – Спарта – 3:2. Две красные и поздний мяч Икарди. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче плей-офф Лиги Европы турецкий «Галатасарай» принимал чешскую «Спарту».

Хозяева планировали добыть себе комфортное преимущество перед ответным матчем. Гол Демирбая на 19-й минуте заложил хорошее начало, однако затем все пошло не по плану. Гости не только удачно оборонялись, но и опасно ходили в атаку. На 47-й минуте коллектив из Праги сравнял счет.

Между автоголом Крейчия и результативным ударом Кухты защитник «львов» Нельссон получил красную, что ещё больше добавило уверенности визитерам. Их большинство продолжалось 18 минут, а затем на 80-й минуте арбитр удалил Рынеша.

В ровных составах «Галатасарай» таки вырвал победу – забил Мауро Икарди на 90+1 минуте.

Лига Европы. Плей-офф.

Галатасарай – Спарта – 3:2

Голы: Демирбай (19), Крейчий (61, авт) Икарди (90+1) – Песьядо (47), Кухта (65)

Удаления: Нельссон (62) – Рынеш (80)

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (Галатасарай).
80’
Мацей Рынеш (Спарта Прага) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Спарта Прага).
62’
Виктор Нельссон (Галатасарай) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Автогол забил Ладислав Крейчи (Спарта Прага).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Анхело Пресиадо (Спарта Прага).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Демирбай (Галатасарай).
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Галатасарай Спарта Прага видео голов и обзор Лига Европы
Источник Sport.ua
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