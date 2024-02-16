В матче плей-офф Лиги Европы турецкий «Галатасарай» принимал чешскую «Спарту».

Хозяева планировали добыть себе комфортное преимущество перед ответным матчем. Гол Демирбая на 19-й минуте заложил хорошее начало, однако затем все пошло не по плану. Гости не только удачно оборонялись, но и опасно ходили в атаку. На 47-й минуте коллектив из Праги сравнял счет.

Между автоголом Крейчия и результативным ударом Кухты защитник «львов» Нельссон получил красную, что ещё больше добавило уверенности визитерам. Их большинство продолжалось 18 минут, а затем на 80-й минуте арбитр удалил Рынеша.

В ровных составах «Галатасарай» таки вырвал победу – забил Мауро Икарди на 90+1 минуте.

Лига Европы. Плей-офф.

Галатасарай – Спарта – 3:2

Голы: Демирбай (19), Крейчий (61, авт) Икарди (90+1) – Песьядо (47), Кухта (65)

Удаления: Нельссон (62) – Рынеш (80)

Видеообзор матча