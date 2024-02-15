Лига конференций. Гол экс-динамовца Родригеша не помог Словану

В четверг, 15 февраля, состоялись четыре первых поединка 1/16 финала Лиги конференций.

Австрийский «Штурм» дома в Граце разгромил словацкий «Слован» из Братиславы – 4:1. В составе гостей автором гола престижа стал бывший игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш.

Также домашними победами отметились норвежский «Мольде», который переиграл «Легию» из Варшавы со счетом 3:2, и греческий «Олимпиакос», одолевший венгерский «Ференцварош» – 1:0.

В результативную ничью сыграли в Бельгии местный клуб «Юнион Сент-Жилуаз» и немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта.

Ответные матчи команды проведут 22 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи

Мольде (Норвегия) – Легия (Варшава, Польша) – 3:2

Голы: Гульбрандсен, 12, 19, Кааса, 24 – Жозуэ, 64, Аугустиняк, 71.

Олимпиакос (Греция) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0

Гол: Эль-Кааби, 83.

Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)– Айнтрахт (Франкфурт, Германия) – 2:2

Голы: Расмуссен, 31, Нильссон, 68 – Шаиби, 3, Калайджич, 10.

Удален Ванхутте, 78 (Рояль Унион).

Штурм (Грац, Австрия) – Слован (Братислава, Словакия) – 4:1

Голы: Бирет, 4, Горенц Станкович, 27, Китеишвили, 64 пенальти, Камара, 90+1 – Родригеш, 8.

Удален Вайсс, 78 (Слован).