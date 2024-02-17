Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мольде – Легия – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Мольде
15.02.2024 19:45 – FT 3 : 2
Легия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
17 февраля 2024, 03:59 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:26
11
0

Мольде – Легия – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций

17 февраля 2024, 03:59 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:26
11
0
Мольде – Легия – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Мольде одолел Легию в голевой феерии (3:2). Хозяева забили 3 гола за 25 минут, но во втором тайме пропустили дважды.

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

19:45. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2

Голы: Гульбрандсен, 12, 19, Кааса, 24 – Жозуэ, 63, Аугустиняк, 71

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Рафал Аугустыняк (Легия).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Жозуэ Песквейра (Легия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Кааса (Мольде).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Гульбраннсен (Мольде).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Гульбраннсен (Мольде).
По теме:
Штурм Грац – Слован Бр – 4:1. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов, обзор
Олимпиакос – Ференцварош – 1:0. Мяч Эль-Кааби. Видео гола и обзор матча
Юнион Сен-Жилуаз – Айнтрахт – 2:2. Немцы растеряли перевес. Видео голов
видео голов и обзор Лига конференций Мольде Легия Варшава
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер вырвал ничью, но конкуренты отрываются
Футбол | 16 февраля 2024, 11:23 33
Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер вырвал ничью, но конкуренты отрываются
Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер вырвал ничью, но конкуренты отрываются

В пятилетнем рейтинге Украина остается на 18-й позиции, позади Греции

Марсель может быть продан инвесторам из Саудовской Аравии
Футбол | 16 февраля 2024, 21:59 13
Марсель может быть продан инвесторам из Саудовской Аравии
Марсель может быть продан инвесторам из Саудовской Аравии

Нынешний владелец провансальцев не слишком доволен результатами команды

Вильярреал и Хетафе не определили победителя в битве середняков
Футбол | 17.02.2024, 01:05
Вильярреал и Хетафе не определили победителя в битве середняков
Вильярреал и Хетафе не определили победителя в битве середняков
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Футбол | 16.02.2024, 05:22
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Футбол | 16.02.2024, 11:27
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три бразильца из Днепра-1 отказались возвращаться в Украину. В чем причина?
Три бразильца из Днепра-1 отказались возвращаться в Украину. В чем причина?
15.02.2024, 03:47 7
Футбол
ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
15.02.2024, 14:44 5
Футбол
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
15.02.2024, 21:48
Футбол
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
15.02.2024, 18:12 1
Бокс
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
16.02.2024, 07:14 3
Футбол
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
16.02.2024, 09:19
Футбол
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
15.02.2024, 21:47 275
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем