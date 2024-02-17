Мольде – Легия – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Мольде одолел Легию в голевой феерии (3:2). Хозяева забили 3 гола за 25 минут, но во втором тайме пропустили дважды.

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

19:45. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2

Голы: Гульбрандсен, 12, 19, Кааса, 24 – Жозуэ, 63, Аугустиняк, 71