Лига конференций17 февраля 2024, 03:59 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:26
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Мольде – Легия – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций
17 февраля 2024, 03:59 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:26
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Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.
Мольде одолел Легию в голевой феерии (3:2). Хозяева забили 3 гола за 25 минут, но во втором тайме пропустили дважды.
Ответные поединки пройдут 22 февраля.
Лига конференций. 1/16 финала
Первые матчи, 15 февраля
19:45. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2
Голы: Гульбрандсен, 12, 19, Кааса, 24 – Жозуэ, 63, Аугустиняк, 71
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Рафал Аугустыняк (Легия).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Жозуэ Песквейра (Легия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Кааса (Мольде).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Гульбраннсен (Мольде).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Гульбраннсен (Мольде).
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