Товарищеские матчи
16.02.2024 13:00 – 16’ 0 : 1
Украина. Премьер лига16 февраля 2024, 13:00 | Обновлено 16 февраля 2024, 13:06
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Металлист 1925 – Райт ту Дрим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля товарищескую игру украинского клуба
16 февраля 2024, 13:00 | Обновлено 16 февраля 2024, 13:06
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В пятницу, 16 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и клуб «Райт ту Дрим» из Ганы.
Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале харьковского «Металлиста 1925».
Металлист 1925 – Райт ту Дрим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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