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Товарищеские матчи
Металлист 1925
16.02.2024 13:00 – 16 0 : 1
Райт ту Дрим
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 13:00 | Обновлено 16 февраля 2024, 13:06
307
0

Металлист 1925 – Райт ту Дрим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля товарищескую игру украинского клуба

16 февраля 2024, 13:00 | Обновлено 16 февраля 2024, 13:06
307
0
Металлист 1925 – Райт ту Дрим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925

В пятницу, 16 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и клуб «Райт ту Дрим» из Ганы.

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале харьковского «Металлиста 1925».

Металлист 1925 – Райт ту Дрим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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