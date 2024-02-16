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Товарищеские матчи
Металлист 1925
16.02.2024 13:00 – FT 1 : 3
Райт ту Дрим
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Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 17:35 | Обновлено 16 февраля 2024, 17:36
141
0

Металлист 1925 проиграл команде из Ганы в контрольном матче

Клуб «Райт ту Дрим» обыграл харьковчан с преимуществом в два гола

16 февраля 2024, 17:35 | Обновлено 16 февраля 2024, 17:36
141
0
Металлист 1925 проиграл команде из Ганы в контрольном матче
ФК Металлист 1925

В пятницу, 16 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором играли харьковский «Металлист 1925» и клуб «Райт ту Дрим» из Ганы.

Контрольный матч

«Металлист 1925» – «Райт ту Дрим» – 1:3
Голы: Ари Моура 30 – Уолкер 2, Леви 18, Вилладс 28

«Металлист 1925» (футболки черные): Сидоренко (Проценко 46), Жичиков (Капинус 46), Ткачук (Имереков 46), Безуглый (Курило 46), Чирук (Фарина 46), Вачиберадзе (Червак 46), Русин (Юрченко 46), Ари Моура (Гармаш 46), Борячук (Габелок 46), Овусу (Юсов 46), Бычек (Сидоров 46)
Замена: Панченко, Обинайя
Главный тренер – Виктор Скрипник

«Райт ту Дримс» (футболки красные): Энди, Стефен, Диалло, Вилладс, Уолкер (Мигу 62), Виллум (Брайан 86), Жустин, Салеб (к), Жуго (Тобиас 77), Алио, Леви (Тоби 72)
Главный тренер – Джими Траоре

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Источник ФК Металлист 1925
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