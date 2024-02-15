Молодежная сборная Украины сыграет матч с командой Марокко U-23

Молодежная сборная Украины начнет 2024 год товарищеским поединком с командой Марокко U-23.

Игра состоится 22 марта на стадионе «Мардан» в городе Анталья (Турция). Начало матча – в 20:00 по Киеву.

А уже 26 марта в рамках отбора к Евро-2025 (U-21) состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на «Азерсун Арена». Время начала встречи станет известным позже.

Отметим, с пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.

Сборная Марокко U-23 – также участник Олимпийских игр 2024.