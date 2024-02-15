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Молодежные турниры
15 февраля 2024, 12:45 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:03
435
0

Молодежная сборная Украины сыграет матч с командой Марокко U-23

Игра состоится 22 марта в Турции

15 февраля 2024, 12:45 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:03
435
0
Молодежная сборная Украины сыграет матч с командой Марокко U-23
УАФ

Молодежная сборная Украины начнет 2024 год товарищеским поединком с командой Марокко U-23.

Игра состоится 22 марта на стадионе «Мардан» в городе Анталья (Турция). Начало матча – в 20:00 по Киеву.

А уже 26 марта в рамках отбора к Евро-2025 (U-21) состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на «Азерсун Арена». Время начала встречи станет известным позже.

Отметим, с пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.

Сборная Марокко U-23 – также участник Олимпийских игр 2024.

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сборная Украины по футболу U-21 товарищеские матчи
Источник Украинская ассоциация футбола
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