Молодежные турниры15 февраля 2024, 12:45 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:03
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Молодежная сборная Украины сыграет матч с командой Марокко U-23
Игра состоится 22 марта в Турции
15 февраля 2024, 12:45 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:03
435
0
Молодежная сборная Украины начнет 2024 год товарищеским поединком с командой Марокко U-23.
Игра состоится 22 марта на стадионе «Мардан» в городе Анталья (Турция). Начало матча – в 20:00 по Киеву.
А уже 26 марта в рамках отбора к Евро-2025 (U-21) состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на «Азерсун Арена». Время начала встречи станет известным позже.
Отметим, с пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.
Сборная Марокко U-23 – также участник Олимпийских игр 2024.
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