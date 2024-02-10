Молодежные турниры10 февраля 2024, 03:43 | Обновлено 10 февраля 2024, 04:25
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Украинскую молодежку ждет матч отбора к Евро с Азербайджаном. Где и когда?
Игра квалификации Евро-2025 U-21 пройдет 26 марта в Баку на «Азерсун Арена»
10 февраля 2024, 03:43 | Обновлено 10 февраля 2024, 04:25
208
0
Следующий поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21 молодежная сборная Украины U-21 проведет на выезде против команды Азербайджана U-21.
26 марта в отборе к молодежному чемпионату Европы состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на «Азерсун Арена». Время начала встречи станет известно позже.
Команда Унаи Мельгосы с 5 победами в 5 матчах уверенно возглавляет таблицу группы F.
Квалификация Евро-2025 U-21
Турнирная таблица группы F
22.03.2024
- Люксембург – Сербия
- Азербайджан – Англия
26.03.2024
- Англия – Люксембург
- Азербайджан – Украина
- Сербия – Северная Ирландия
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