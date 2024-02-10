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Молодежные турниры
10 февраля 2024, 03:43 | Обновлено 10 февраля 2024, 04:25
208
0

Украинскую молодежку ждет матч отбора к Евро с Азербайджаном. Где и когда?

Игра квалификации Евро-2025 U-21 пройдет 26 марта в Баку на «Азерсун Арена»

10 февраля 2024, 03:43 | Обновлено 10 февраля 2024, 04:25
208
0
Украинскую молодежку ждет матч отбора к Евро с Азербайджаном. Где и когда?
УАФ

Следующий поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21 молодежная сборная Украины U-21 проведет на выезде против команды Азербайджана U-21.

26 марта в отборе к молодежному чемпионату Европы состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на «Азерсун Арена». Время начала встречи станет известно позже.

Команда Унаи Мельгосы с 5 победами в 5 матчах уверенно возглавляет таблицу группы F.

Квалификация Евро-2025 U-21

Турнирная таблица группы F

22.03.2024

  • Люксембург – Сербия
  • Азербайджан – Англия

26.03.2024

  • Англия – Люксембург
  • Азербайджан – Украина
  • Сербия – Северная Ирландия
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Источник Украинская ассоциация футбола
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