Украинскую молодежку ждет матч отбора к Евро с Азербайджаном. Где и когда?

Следующий поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21 молодежная сборная Украины U-21 проведет на выезде против команды Азербайджана U-21.

26 марта в отборе к молодежному чемпионату Европы состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на «Азерсун Арена». Время начала встречи станет известно позже.

Команда Унаи Мельгосы с 5 победами в 5 матчах уверенно возглавляет таблицу группы F.

Квалификация Евро-2025 U-21

Турнирная таблица группы F

22.03.2024

Люксембург – Сербия

Азербайджан – Англия

26.03.2024