Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024

Уже известны 9 сборных, которые станут участниками мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024.

Соревнования пройдут в период с 24 июля по 9 августа в 7 городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

В соревнованиях могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.

Победив Францию (3:1) в четвертьфинальном матче Евро-2023 U-21 и получив путевку в полуфинал, молодежная сборная Украины достигла исторического успеха – впервые завоевала право выступить на футбольном турнире Олимпиады.

Вместе с Украиной лицензии на летние Игры-2024 от Европы из-за молодежного Евро-2023 получили сборные Испании и Израиля. На днях также стали известны три делегата от Африки, которые определились на Кубке африканских наций U-23. Билеты получили Марокко, Египет и Мали.

16 команд разделят на 4 группы по 4 команды, по две сильнейшие выйдут в плей-офф, затем – четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа в Париже на «Парк де Пренс»).

Действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, победившая в Токио-2020 в финале Испанию (2:1).

В мужском футбольном турнире ОИ-2024 примут участие 16 сборных: