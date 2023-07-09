Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
От Африки пропуски в Париж-2024 получили Марокко, Египет и Мали
Уже известны 9 сборных, которые станут участниками мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024.
Соревнования пройдут в период с 24 июля по 9 августа в 7 городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.
В соревнованиях могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.
Победив Францию (3:1) в четвертьфинальном матче Евро-2023 U-21 и получив путевку в полуфинал, молодежная сборная Украины достигла исторического успеха – впервые завоевала право выступить на футбольном турнире Олимпиады.
Вместе с Украиной лицензии на летние Игры-2024 от Европы из-за молодежного Евро-2023 получили сборные Испании и Израиля. На днях также стали известны три делегата от Африки, которые определились на Кубке африканских наций U-23. Билеты получили Марокко, Египет и Мали.
16 команд разделят на 4 группы по 4 команды, по две сильнейшие выйдут в плей-офф, затем – четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа в Париже на «Парк де Пренс»).
Действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, победившая в Токио-2020 в финале Испанию (2:1).
В мужском футбольном турнире ОИ-2024 примут участие 16 сборных:
- Хозяин соревнований (Франция)
- 3 команды из Европы (Украина, Испания, Израиль)
- 2 команды из зоны КОНКАКАФ (США, Доминиканская Республика)
- 3 команды из Африки (Марокко, Египет, Мали)
- 3 команды из Азии (станут известны в мае 2024 года)
- 2 команды из Южной Америки (сроки отбора не утверждены)
- 1 команда из Океании (определится в сентябре 2023 года)
- 1 победитель плей-офф между четвертыми командами Африки (Гвинея) и Азии.
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