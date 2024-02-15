ФОТО. Лунин попал на титульные страницы известных газет

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Игру Лунина в этом матче высоко оценили авторитетные испанские издания, поставив его на первые полосы своих новых выпусков.

«Гений (Брахим Диас) и Герой (Лунин)», – написала Marca.

«Трансформация в карьере Лунина: «Реал» удовлетворен его игрой и не исключает возможности продления его контракта, который истекает в 2025 году», – написало издание AS.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».

ФОТО. «Герой». Лунин попал на титульные страницы известных газет