ФОТО. Лунин попал на титульные страницы известных газет
Украинец удачно провел последний матч ЛЧ
Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.
В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.
Игру Лунина в этом матче высоко оценили авторитетные испанские издания, поставив его на первые полосы своих новых выпусков.
«Гений (Брахим Диас) и Герой (Лунин)», – написала Marca.
«Трансформация в карьере Лунина: «Реал» удовлетворен его игрой и не исключает возможности продления его контракта, который истекает в 2025 году», – написало издание AS.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».
ФОТО. «Герой». Лунин попал на титульные страницы известных газет
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