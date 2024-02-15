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Лига чемпионов
15 февраля 2024, 10:07 | Обновлено 15 февраля 2024, 10:13
2146
6

ФОТО. Лунин попал на титульные страницы известных газет

Украинец удачно провел последний матч ЛЧ

15 февраля 2024, 10:07 | Обновлено 15 февраля 2024, 10:13
2146
6
ФОТО. Лунин попал на титульные страницы известных газет
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Игру Лунина в этом матче высоко оценили авторитетные испанские издания, поставив его на первые полосы своих новых выпусков.

«Гений (Брахим Диас) и Герой (Лунин)», – написала Marca.

«Трансформация в карьере Лунина: «Реал» удовлетворен его игрой и не исключает возможности продления его контракта, который истекает в 2025 году», – написало издание AS.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».

ФОТО. «Герой». Лунин попал на титульные страницы известных газет

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал фото Marca
Источник Sport.ua
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Fant24
Хороший вратарь .Реакция потрясающая .
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0
Swed
Там нет кавычек и Герой не с большой буквы, потому что всё - капсом.)      Просто герой конкретного матча.
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-4
виталий жалыбин
молодчага нужно срочно создать электронный кабинет призовника
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-7
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