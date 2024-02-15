Феерит на фоне слухов о Реале. Определен лучший игрок матча ПСЖ в ЛЧ

14 февраля состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французского клуба.

Голами за парижан отличились Килиан Мбаппе (58) и Брэдли Барколя (70).

После завершения встречи аналитики УЕФА назвали Мбаппе лучшим игроком встречи:

«Он забил важный первый гол. Он всегда был опасен своими ударами и дриблингом, и его невозможно было остановить при переходе в атаку. У него была хорошая связка со своими товарищами по команде, и сегодня он был лучшим игроком на поле».

Статический портал WhoScored также признал Килиана лучшим. Его оценка составила 8.1 баллов.

Мбаппе уже давно сватают в «Реал» Мадрид и предстоящим летом его переход как никогда близок.

Оценки WhoScored за матч ПСЖ – Реал Сосьедад – 2:0