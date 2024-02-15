Феерит на фоне слухов о Реале. Определен лучший игрок матча ПСЖ в ЛЧ
Килиан Мбаппе помог столичному клубу Франции обыграть «Реал Сосьедад» 2:0
14 февраля состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французского клуба.
Голами за парижан отличились Килиан Мбаппе (58) и Брэдли Барколя (70).
После завершения встречи аналитики УЕФА назвали Мбаппе лучшим игроком встречи:
«Он забил важный первый гол. Он всегда был опасен своими ударами и дриблингом, и его невозможно было остановить при переходе в атаку. У него была хорошая связка со своими товарищами по команде, и сегодня он был лучшим игроком на поле».
Статический портал WhoScored также признал Килиана лучшим. Его оценка составила 8.1 баллов.
Мбаппе уже давно сватают в «Реал» Мадрид и предстоящим летом его переход как никогда близок.
Оценки WhoScored за матч ПСЖ – Реал Сосьедад – 2:0
✨ @KMbappe, MVP de ce #PSGRSO !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 14, 2024
Félicitations Kylian ! ❤️💙 pic.twitter.com/5hc6QjFMhX
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