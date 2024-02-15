Товарищеские матчи
14.02.2024 15:00 – FT 2 : 2
Украина. Премьер лига15 февраля 2024, 01:51 |
12
0
Заря – Динамо Батуми – 2:2. Как Викентий Волошин спас на 90+2. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча
15 февраля 2024, 01:51 |
12
0
В среду, 14 февраля, «Заря» провела очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании.
Соперником луганчан стал чемпион Грузии-2023 – «Динамо» из Батуми.
Игра завершилась со счетом 2:2. На 90+2-й минуте Викентий Волошин спас луганчан от поражения.
Контрольный матч. 14 февраля
«Заря» (Луганск, Украина) – «Динамо» (Батуми, Грузия) – 2:2
Голы: Джордан (55), Волошин (90+2) – (5), (68).
Видео голов и обзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 февраля 2024, 09:34 0
Украинец провел сухой матч против «РБ Лейпциг», совершив девять сейвов
Биатлон | 14 февраля 2024, 20:11 16
В топ-30 попал только Антон Дудченко
Футбол | 14.02.2024, 23:36
Футбол | 14.02.2024, 11:43
Футбол | 14.02.2024, 01:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.02.2024, 07:51 7
13.02.2024, 13:38 28
14.02.2024, 06:25 7
13.02.2024, 05:39 4
13.02.2024, 11:50 5
13.02.2024, 20:49
13.02.2024, 12:10 8
13.02.2024, 23:54 44