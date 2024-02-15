В среду, 14 февраля, «Заря» провела очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Соперником луганчан стал чемпион Грузии-2023 – «Динамо» из Батуми.

Игра завершилась со счетом 2:2. На 90+2-й минуте Викентий Волошин спас луганчан от поражения.

Контрольный матч. 14 февраля

«Заря» (Луганск, Украина) – «Динамо» (Батуми, Грузия) – 2:2

Голы: Джордан (55), Волошин (90+2) – (5), (68).

Видео голов и обзор матча: