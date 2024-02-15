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Товарищеские матчи
Заря
14.02.2024 15:00 – FT 2 : 2
Динамо Батуми
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Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 01:51 |
12
0

Заря – Динамо Батуми – 2:2. Как Викентий Волошин спас на 90+2. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

15 февраля 2024, 01:51 |
12
0
Заря – Динамо Батуми – 2:2. Как Викентий Волошин спас на 90+2. Видео голов
ФК Динамо Батуми

В среду, 14 февраля, «Заря» провела очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Соперником луганчан стал чемпион Грузии-2023 – «Динамо» из Батуми.

Игра завершилась со счетом 2:2. На 90+2-й минуте Викентий Волошин спас луганчан от поражения.

Контрольный матч. 14 февраля

«Заря» (Луганск, Украина) – «Динамо» (Батуми, Грузия) – 2:2

Голы: Джордан (55), Волошин (90+2) – (5), (68).

Видео голов и обзор матча:

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Источник Sport.ua
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