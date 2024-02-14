Заря на 90+2-й минуте спаслась в спарринге с чемпионом Грузии

В среду, 14 февраля, «Заря» провела очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Соперником луганчан стал чемпион Грузии-2023 – «Динамо» из Батуми.

Дважды по ходу матча грузинский клуб выходил вперед, но оба раза «Заря» отыгрывалась – голами отличились бразилец Джордан и Викентий Волошин, причем последний забил на 90+2-й минуте, тем самым помог команде избежать поражения.

Контрольный матч. 14 февраля

«Заря» (Луганск, Украина) – «Динамо» (Батуми, Грузия) – 2:2

«Заря»: Сапутин, Джордан, Батагов, Боль, Вантух (Горбач, 58), Башич, Дрышлюк, Яцык (Слесар, 61), Жуниньо, Бугай (Волошин, 61), Герреро (Ндур, 61).

Голы: Джордан (55), Волошин (90+2) – (5), (68).