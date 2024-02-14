Товарищеские матчи
14.02.2024 15:00 - : -
Украина. Премьер лига14 февраля 2024, 06:55 | Обновлено 14 февраля 2024, 07:10
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Заря Луганск – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
14 февраля 2024, 06:55 | Обновлено 14 февраля 2024, 07:10
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Смотрите 14 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции.
Луганская «Заря» проводит контрольный матч на зимних сборах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником украинской команды является «Динамо» Батуми из Грузии.
Начало товарищеского матча запланировано на 14 февраля d 15:00 по Киеву.
Заря Луганск – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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