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Товарищеские матчи
Заря
14.02.2024 15:00 - : -
Динамо Батуми
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 06:55 | Обновлено 14 февраля 2024, 07:10
25
0

Заря Луганск – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

14 февраля 2024, 06:55 | Обновлено 14 февраля 2024, 07:10
25
0
Заря Луганск – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции.

Луганская «Заря» проводит контрольный матч на зимних сборах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником украинской команды является «Динамо» Батуми из Грузии.

Начало товарищеского матча запланировано на 14 февраля d 15:00 по Киеву.

Заря Луганск – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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