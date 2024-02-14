Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку
Наставник «Реала» похвалил украинца
Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.
В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.
После матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и президент команды Флорентино Перес провели встречу, на которой обсудили игру Андрея Лунина и Браима Диаса, забившего единственный гол в матче.
«Думаю, что я ошибался с Луниным и Диасом в начале сезона… Я тогда не видел, что они готовы», – сказал Анчелотти.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».
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Украинец совершил девять сейвов в матче против «РБ Лейпциг»
по статистике это 9 сейвов, но все удары просто были не достаточно качественные. Ничего действительно голевого Лунин не потащил.
При традиционно сильной игре на ленточке он слаб в игре на выходах. А это делает его не топовым вратарем, так как это серьезный недостаток.
Но сейчас его момент славы, надо не обсраться в ближайшее время и подписать жирный долгосрочный контракт на этой волне. Сейчас он переоцененный вратарь.