Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку
Испания
14 февраля 2024, 22:46 |
1587
2

Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку

Наставник «Реала» похвалил украинца

14 февраля 2024, 22:46 |
1587
2
Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку
Getty Images/Global Images Украина. Карло Анчелотти и Флорентино Перес

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

После матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и президент команды Флорентино Перес провели встречу, на которой обсудили игру Андрея Лунина и Браима Диаса, забившего единственный гол в матче.

«Думаю, что я ошибался с Луниным и Диасом в начале сезона… Я тогда не видел, что они готовы», – сказал Анчелотти.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».

По теме:
ПСЖ – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лацио – Бавария. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кейн против Иммобиле. Известны стартовые составы на матч Лацио – Бавария
Флорентино Перес Карло Анчелотти Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал
Источник DefensaCentral
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо рассказал, удастся ли Шахтеру продать Судакова за 100 млн
Футбол | 14 февраля 2024, 19:03 12
Сабо рассказал, удастся ли Шахтеру продать Судакова за 100 млн
Сабо рассказал, удастся ли Шахтеру продать Судакова за 100 млн

Экс-наставник «Динамо» не верит, что у «горняков» получится выручить такую крупную сумму

Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Футбол | 14 февраля 2024, 06:25 7
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа

Украинец совершил девять сейвов в матче против «РБ Лейпциг»

Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Футбол | 14.02.2024, 06:47
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Футбол | 13.02.2024, 23:54
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании французского хавбека
Футбол | 14.02.2024, 13:28
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании французского хавбека
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании французского хавбека
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Ага, скоро вони з Пересом до Папи Римського ще поїдуть Луніна обговорити 
Ответить
-1
Gargantua
скажу не популярную вещь, но Лунину повезло. 
по статистике это 9 сейвов, но все удары просто были не достаточно качественные. Ничего действительно голевого Лунин не потащил.
При традиционно сильной игре на ленточке он слаб в игре на выходах. А это делает его не топовым вратарем, так как это серьезный недостаток.
Но сейчас его момент славы, надо не обсраться в ближайшее время и подписать жирный долгосрочный контракт на этой волне. Сейчас он переоцененный вратарь.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
13.02.2024, 20:49
Футбол
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
13.02.2024, 00:23 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
14.02.2024, 01:37 2
Футбол
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
14.02.2024, 00:38 6
Футбол
Николай ЗОЦ: «Впервые могу сказать, что у нас родилась биатлонистка»
Николай ЗОЦ: «Впервые могу сказать, что у нас родилась биатлонистка»
13.02.2024, 23:20 2
Биатлон
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
13.02.2024, 11:50
Бокс
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 46
Футбол
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
13.02.2024, 14:08 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем