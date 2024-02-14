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  4. Жирона планирует приобрести топового голкипера на следующий сезон
Испания
14 февраля 2024, 19:29 |
754
0

Жирона планирует приобрести топового голкипера на следующий сезон

Каталонский клуб решил усилить вратарскую позицию

14 февраля 2024, 19:29 |
754
0
Жирона планирует приобрести топового голкипера на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Гассанига

Сегодня, 14 февраля, испанский футбольный клуб «Жирона» официально объявил о продлении контракта с 32-летним аргентинским голкипером Пауло Гассанигой.

По информации испанского журналиста Ника Солы, план руководства каталонского клуба состоит в том, чтобы подписать летом топ-вратаря, который и составит конкуренцию Пауло Гассаниге в следующем сезоне.

В этом сезоне Гассанига провел за «Жирону» во всех турнирах 24 матча, пропустил 29 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» готовится к очень сложному лету, потому что понимает – по итогам этого сезона команду покинет целый ряд лидеров.

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Источник Twitter
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