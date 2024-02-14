Жирона планирует приобрести топового голкипера на следующий сезон

Сегодня, 14 февраля, испанский футбольный клуб «Жирона» официально объявил о продлении контракта с 32-летним аргентинским голкипером Пауло Гассанигой.

По информации испанского журналиста Ника Солы, план руководства каталонского клуба состоит в том, чтобы подписать летом топ-вратаря, который и составит конкуренцию Пауло Гассаниге в следующем сезоне.

В этом сезоне Гассанига провел за «Жирону» во всех турнирах 24 матча, пропустил 29 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» готовится к очень сложному лету, потому что понимает – по итогам этого сезона команду покинет целый ряд лидеров.