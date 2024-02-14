ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила контракт с основным голкипером до 2027 года

Испанский футбольный клуб «Жирона» официально объявил о продлении контракта с 32-летним аргентинским голкипером Пауло Гассанигой.

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Старый договор Пауло с жиронцами истекал в конце июня 2025.

Гассанига второй сезон подряд проводит в качестве основного голкипера «Жироны». В текущем сезоне он сыграл 24 матча в Ла Лиге, в 8 из которых сумел оставить ворота на замке.

До «Жироны» 32-летний аргентинец выступал за «Тоттенхэм», «Фулхэм», «Эльче» и «Саутгемптон».

В последнем поединке «красно-белых», за которых выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков, Гассанига пропустил 4 мяча от мадридского «Реала». В одном из голов к Пауло есть вопросы...

GAZZANIGA 2⃣0⃣2⃣7⃣



El porter argentí amplia dues temporades el seu contracte amb el Girona.



🔗 https://t.co/DDOy57iVc0 pic.twitter.com/QTJ5413yXa — Girona FC (@GironaFC) February 14, 2024

El teu porter argentí preferit fins al 2027. #Gazzaniga2027 pic.twitter.com/9L8Sph3Ndb — Girona FC (@GironaFC) February 14, 2024