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Испания
14 февраля 2024, 16:50 | Обновлено 14 февраля 2024, 17:56
447
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила контракт с основным голкипером до 2027 года

Паула Гассанига останется защищать ворота команды Мичела еще на 3 сезона

14 февраля 2024, 16:50 | Обновлено 14 февраля 2024, 17:56
447
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила контракт с основным голкипером до 2027 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Гассанига

Испанский футбольный клуб «Жирона» официально объявил о продлении контракта с 32-летним аргентинским голкипером Пауло Гассанигой.

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Старый договор Пауло с жиронцами истекал в конце июня 2025.

Гассанига второй сезон подряд проводит в качестве основного голкипера «Жироны». В текущем сезоне он сыграл 24 матча в Ла Лиге, в 8 из которых сумел оставить ворота на замке.

До «Жироны» 32-летний аргентинец выступал за «Тоттенхэм», «Фулхэм», «Эльче» и «Саутгемптон».

В последнем поединке «красно-белых», за которых выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков, Гассанига пропустил 4 мяча от мадридского «Реала». В одном из голов к Пауло есть вопросы...

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продление контракта Пауло Гассанига Жирона
Источник Sport.ua
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