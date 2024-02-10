Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Суперпас Вини и медлительный Гассанига. Как Беллингем забил Жироне
Испания
10 февраля 2024, 20:35 |
351
0

ВИДЕО. Суперпас Вини и медлительный Гассанига. Как Беллингем забил Жироне

После первого тайма матча «Реал» – «Жирона» счет 2:0 в пользу королевского клуба

10 февраля 2024, 20:35 |
351
0
ВИДЕО. Суперпас Вини и медлительный Гассанига. Как Беллингем забил Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

10 февраля проходит центральный матч 24-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Жирона» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.

Счет в поединке на 6-й минуте открыл Винисиус Жуниор после шедеврального удара.

На 35-й преимущество королевского клуба удвоил звездный английский форвард Джуд Беллингем. Ассистировал на него Вини, который выдал суперпас внешней стороной стопы.

❗️ ВИДЕО. Суперпас Вини и медлительный Гассанига. Как Беллингем забил Жироне

У многих болельщиков «Жироны» есть вопросы к голкиперу команды Пауло Гассаниги, который медленно выходил на мяч и позволил Беллингему легко себя обыграть.

После первого тайма счет 2:0 в пользу «сливочных», ворота которых защищает украинец Андрей Лунин. В составе гостей с первых минут вышли 2 представителя Украины: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

ВИДЕО. Суперпас Вини и медлительный Гассанига. Как Беллингем забил Жироне

По теме:
ВИДЕО. Беллингем отрывается от Довбика на два гола. Реал громит Жирону
ВИДЕО. Чем ответит Довбик? Беллингем оформил дубль в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Первые действия Лунина. Как Андрей прервал передачу на Довбика
видео голов и обзор Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Пауло Гассанига Жирона Реал Мадрид Реал - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 10 февраля 2024, 14:01 10
Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 10 февраля в 14:30 по Киеву

Очередной ассист. Защитник Ливерпуля установил историческое достижение АПЛ
Футбол | 10 февраля 2024, 18:45 1
Очередной ассист. Защитник Ливерпуля установил историческое достижение АПЛ
Очередной ассист. Защитник Ливерпуля установил историческое достижение АПЛ

У Александер-Арнольда уже 58 результативных передач

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 10.02.2024, 08:10
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Автор издевательства над Реалом рассказал, что ждет от Довбика в субботу
Футбол | 10.02.2024, 06:43
Автор издевательства над Реалом рассказал, что ждет от Довбика в субботу
Автор издевательства над Реалом рассказал, что ждет от Довбика в субботу
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Футбол | 10.02.2024, 16:23
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
10.02.2024, 00:09 1
Хоккей
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
09.02.2024, 23:46 28
Хоккей
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
09.02.2024, 07:50 1
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
08.02.2024, 19:41 110
Футбол
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
08.02.2024, 23:02 6
Хоккей
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
08.02.2024, 18:23 1
Футбол
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
09.02.2024, 07:20
Бокс
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 17:30 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем