10 февраля проходит центральный матч 24-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Жирона» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.

Счет в поединке на 6-й минуте открыл Винисиус Жуниор после шедеврального удара.

На 35-й преимущество королевского клуба удвоил звездный английский форвард Джуд Беллингем. Ассистировал на него Вини, который выдал суперпас внешней стороной стопы.

❗️ ВИДЕО. Суперпас Вини и медлительный Гассанига. Как Беллингем забил Жироне

У многих болельщиков «Жироны» есть вопросы к голкиперу команды Пауло Гассаниги, который медленно выходил на мяч и позволил Беллингему легко себя обыграть.

После первого тайма счет 2:0 в пользу «сливочных», ворота которых защищает украинец Андрей Лунин. В составе гостей с первых минут вышли 2 представителя Украины: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

ВИДЕО. Суперпас Вини и медлительный Гассанига. Как Беллингем забил Жироне