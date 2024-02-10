ВИДЕО. Чем ответит Довбик? Беллингем оформил дубль в матче Ла Лиги

До топ-матча чемпионата Испании между Реалом и Жироной сразу три игрока делили первое место в списке лучших забивал сезона Ла Лиги – по 14 голов было у Джуда Беллингема, Артема Довбика и Борхи Майораля.

Но английский хавбек забил в первом тайме, оформил свой 15-й гол и стал единоличным лидером. Кроме того, у Джуда три результативные передачи. У Довбика четыре ассиста в сезоне.

А на старте второго тайма Белленгем забил еще раз и оформил дубль.

В гонке лучших бомбардиров участвует и форвард Атлетико Альваро Мората, у которого 13 голов.