ВИДЕО. Чем ответит Довбик? Беллингем оформил дубль в матче Ла Лиги
У украинского форварда на один мяч меньше
До топ-матча чемпионата Испании между Реалом и Жироной сразу три игрока делили первое место в списке лучших забивал сезона Ла Лиги – по 14 голов было у Джуда Беллингема, Артема Довбика и Борхи Майораля.
Но английский хавбек забил в первом тайме, оформил свой 15-й гол и стал единоличным лидером. Кроме того, у Джуда три результативные передачи. У Довбика четыре ассиста в сезоне.
А на старте второго тайма Белленгем забил еще раз и оформил дубль.
В гонке лучших бомбардиров участвует и форвард Атлетико Альваро Мората, у которого 13 голов.
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