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Испания
10 февраля 2024, 19:48 | Обновлено 10 февраля 2024, 20:02
1303
0

ВИДЕО. Винисиус классным ударом огорчил Довбика и Цыганкова в начале игры

Бразилец забил на 6-й минуте

10 февраля 2024, 19:48 | Обновлено 10 февраля 2024, 20:02
1303
0
ВИДЕО. Винисиус классным ударом огорчил Довбика и Цыганкова в начале игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

10 февраля проходит центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24 тура проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Реал» вышел вперед в матче уже на 6-й минуте.

Автором точного удара стал Винисиус Жуниор, пропустивший последний матч из-за травмы.

Для бразильца этот гол стал седьмым в нынешнем сезоне Ла Лиги.

ВИДЕО. Винисиус классным ударом огорчил Довбика и Цыганкова в начале игры

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Винисиус Жуниор Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига стартовые составы Виктор Цыганков Артем Довбик Андрей Лунин видео голов и обзор Реал - Жирона
Источник Sport.ua
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