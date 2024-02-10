ВИДЕО. Винисиус классным ударом огорчил Довбика и Цыганкова в начале игры
Бразилец забил на 6-й минуте
10 февраля проходит центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».
Поединок 24 тура проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.
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«Реал» вышел вперед в матче уже на 6-й минуте.
Автором точного удара стал Винисиус Жуниор, пропустивший последний матч из-за травмы.
Для бразильца этот гол стал седьмым в нынешнем сезоне Ла Лиги.
ВИДЕО. Винисиус классным ударом огорчил Довбика и Цыганкова в начале игры
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