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  4. Сабо рассказал, удастся ли Шахтеру продать Судакова за 100 млн
Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 19:03 |
1096
9

Сабо рассказал, удастся ли Шахтеру продать Судакова за 100 млн

Экс-наставник «Динамо» не верит, что «горнякам» получится выручить такую крупную сумму

14 февраля 2024, 19:03 |
1096
9
Сабо рассказал, удастся ли Шахтеру продать Судакова за 100 млн
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» продать своего лидера Георгия Судакова за 100 миллионов евро.

«Еще до сих пор у всех на слуху трансфер Мудрика в «Челси». Все увидели, что это настоящая афера! Это игрок, у которого кроме действительно хорошей скорости больше нет никаких качеств. В украинской Премьер-лиге у него было пространство, где он мог разбежаться, а игроки из команд-соперниц не страховали друг друга. Ну, это украинский чемпионат.

А начал Мудрик играть в АПЛ – и все. В Англии Мудрик такого пространства не имеет. Его манеру игры уже все изучили. Он, оказывается, ничего не может, кроме как просто бегать. И уже сколько времени прошло…

Сейчас «Шахтер» захотел еще Судакова продать за 100 миллионов. Нет, уважаемые. Так больше не получится. После трансфера Мудрика никто в Европе не будет покупать игрока из «Шахтера» за 100 миллионов. Если кто-то даст 50 миллионов за Судакова, то это будет хорошо», – сказал Сабо.

Ранее Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» в матчах Лиги Европы против французского «Марселя».

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Источник: Ливерпуль заинтересовался форвардом сборной Канады
Йожеф Сабо Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Георгий Судаков Михаил Мудрик
Источник SportNews
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Комментарии 9
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Умник
Дед вернулся в семью динамовскую
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0
Андрій Шевченко
ЙоЙо абсолютно правий.
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0
DK1961
Ежик написал о бегущем трансформаторе ровно то, о чем я все время говорю и пишу - мудрик ПОЛНЫЙ НОЛЬ! И (надеюсь) Ребров это все таки поймет и перестанет это чудо ставить в основу.
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-1
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Xvalenok03
Сабо лично будет обзванивать потенциальных покупателей и цену сбивать.
Иначе как понять его?
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-2
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