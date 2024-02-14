Сабо рассказал, удастся ли Шахтеру продать Судакова за 100 млн

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» продать своего лидера Георгия Судакова за 100 миллионов евро.

«Еще до сих пор у всех на слуху трансфер Мудрика в «Челси». Все увидели, что это настоящая афера! Это игрок, у которого кроме действительно хорошей скорости больше нет никаких качеств. В украинской Премьер-лиге у него было пространство, где он мог разбежаться, а игроки из команд-соперниц не страховали друг друга. Ну, это украинский чемпионат.

А начал Мудрик играть в АПЛ – и все. В Англии Мудрик такого пространства не имеет. Его манеру игры уже все изучили. Он, оказывается, ничего не может, кроме как просто бегать. И уже сколько времени прошло…

Сейчас «Шахтер» захотел еще Судакова продать за 100 миллионов. Нет, уважаемые. Так больше не получится. После трансфера Мудрика никто в Европе не будет покупать игрока из «Шахтера» за 100 миллионов. Если кто-то даст 50 миллионов за Судакова, то это будет хорошо», – сказал Сабо.

Ранее Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» в матчах Лиги Европы против французского «Марселя».