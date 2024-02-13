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Лига Европы
13 февраля 2024, 20:47 | Обновлено 13 февраля 2024, 20:48
299
0

«Их хватит на 15 минут». Сабо оценил шансы Шахтера в Лиге Европы

Бывший тренер сборной Украины считает «Марсель» фаворитом пары

13 февраля 2024, 20:47 | Обновлено 13 февраля 2024, 20:48
299
0
«Их хватит на 15 минут». Сабо оценил шансы Шахтера в Лиге Европы
dynamo.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» в матчах Лиги Европы против французского «Марселя».

– Безусловным фаворитом этого противостояния является «Марсель». И причина здесь заключается в нашем, так называемом «весеннем футболе». В середине-конце февраля все украинские команды только входят в игровой ритм, а европейские уже давно играют. Не верю, что сейчас, в четверг, выйдут игроки «Шахтера» на матч Лиги Европы в действительно хорошем состоянии. Их хватит на 15 минут. Может, на полчаса. Не больше. Во втором тайме команда сядет. Считаю, если «Шахтер» зацепится за ничью, то это будет для них равносильно победе. А так, должны побеждать французы.

– Собственно, даже на сборах «Шахтер» демонстрировал посредственные результаты с иногда даже такими малоизвестными командами, как «Градец Кралове» (0:2) или «Вележ Мостар» (2:3).

– Не нужно обращать внимание на результаты в товарищеских матчах. Бесполезное дело. Эти все контрольные поединки – чисто для тренера важны: наигрывается состав, пробуются какие-то схемы, наставник присматривается к новичкам, дает физические нагрузки.

– Что скажете о «Марселе»?

– Я частенько смотрю французскую Лигу 1, где после Нового года уже сыграли несколько туров. Очень приличный чемпионат, конкурентный. Хотя судьи там время от времени помогают «ПСЖ». «Марсель» – серьезная команда. И не стоит обращать внимание на то, что сейчас у них определенный кризис.

– Давайте вернемся к «Шахтеру». Зимой «горняки» солидно скупились, потратив 24 миллиона на двух бразильцев, хавбеков Кевина и Марлона Гомеса. Учитывая суммы трансферов, по 12 миллионов каждый, эти ребята с первых официальных матчей должны отрабатывать контракты, не так ли?

– Скорее всего, Пушич не даст в игре против «Марселя» шанса поиграть своим бразильским новичкам. Они только зимой перешли в «Шахтер», оба молодые. Им еще нужно влиться в команду. И Кевин, и Марлон Гомес, если бы так мягче сказать, еще чужие в «Шахтере». Поэтому, я ожидаю увидеть в матче против «Марселя» тех же игроков «Шахтера», которые играли в последних матчах Лиги чемпионов против «Антверпена» и «Порту».

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Источник SportNews
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