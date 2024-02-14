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  4. Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
WTA
14 февраля 2024, 17:35 |
544
0

Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи

Леся не вышла на корт против Наоми на поединок 1/8 финала WTA 1000 в Дохе

14 февраля 2024, 17:35 |
544
0
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

14 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 37) должна была сыграть против Наоми Осаки (Япония, WTA 747) в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар).

Однако украинка отказалась выходит на корт против японки. Причина – травма локтя.

Цуренко прокомментировала свою травму:

«К сожалению, сегодня я проснулась с большой болью в локте. Эту проблему я почувствовала уже с первой тренировки в Дохе, так как тут очень специфическое сочетание мячей Dunlop AO и шершавого корта, на котором мячи очень быстро стираются. Некоторые болевые ощущения у меня присутствовали в обоих моих матчах тут, но сегодня воспаление усилилось и боль стала сильнее.

Очень жаль, что не смогу сыграть и надеюсь, что это не повлияет на мой график. Сейчас займусь восстановлением – я знаю, что мне нужно делать, но пока сложно сказать, сколько дней это займет. Буду стараться сыграть в Дубае, и дальше у меня турниры в США», – сказала Цуренко.

Стоит отметить, что Леся не впервые упоминает про мячи, говоря о своем проблемном локте.

В следующем раунде соревнований в Катаре Осака сыграет против Каролины Плишковой.

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Леся Цуренко Наоми Осака травма травма локтя WTA Доха
Источник Большой теннис Украины
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