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  4. Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку
WTA
14 февраля 2024, 17:01 |
595
2

Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку

Каролина Плишкова обыграла Линду Носкову в 1/8 финала WTA 1000 в Дохе

14 февраля 2024, 17:01 |
595
2
Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (Чехия, WTA 59) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 3-м раунде тысячника чешка обыграла свою соотечественницу Линду Носкову (WTA 28) в трех сетах за 1 час и 48 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/8 финала

Каролина Плишкова (Чехия) – Линда Носкова (Чехия) – 3:6, 7:5, 6:1

Во второй партии Плишкова уступала 4:5 с брейком, но Носкова не сумела подать на матч, позволив Каролине оформить камбек.

Это была первая встреча девушек.

Винстрик Плишковой составляет 8 матчей, в частности 7 поединков она выиграла за 7 дней подряд. До старта соревнований в Дохе (12 февраля) Каролина взяла титул в Клуж-Напоке (11 февраля).

В четвертьфинале соревнований на кортах Катара Плишкова встретится с Наоми Осакой, которая без борьбы прошла украинку Лесю Цуренко. Украинская теннисистка снялась с поединка из-за травмы локтя.

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Каролина Плишкова Линда Носкова WTA Доха Наоми Осака
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Кароліна у вогні. Та чи надовго її вистачить з таким графіком?
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Fdail
З урахуванням , якою вийшла підготовка до Дохи, повага до Плішкової . Гарна заявка для повернення в двадцятку найкращих, якщо не вище.  
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