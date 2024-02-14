Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (Чехия, WTA 59) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 3-м раунде тысячника чешка обыграла свою соотечественницу Линду Носкову (WTA 28) в трех сетах за 1 час и 48 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/8 финала

Каролина Плишкова (Чехия) – Линда Носкова (Чехия) – 3:6, 7:5, 6:1

Во второй партии Плишкова уступала 4:5 с брейком, но Носкова не сумела подать на матч, позволив Каролине оформить камбек.

Это была первая встреча девушек.

Винстрик Плишковой составляет 8 матчей, в частности 7 поединков она выиграла за 7 дней подряд. До старта соревнований в Дохе (12 февраля) Каролина взяла титул в Клуж-Напоке (11 февраля).

В четвертьфинале соревнований на кортах Катара Плишкова встретится с Наоми Осакой, которая без борьбы прошла украинку Лесю Цуренко. Украинская теннисистка снялась с поединка из-за травмы локтя.