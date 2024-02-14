Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку
Каролина Плишкова обыграла Линду Носкову в 1/8 финала WTA 1000 в Дохе
Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (Чехия, WTA 59) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).
В 3-м раунде тысячника чешка обыграла свою соотечественницу Линду Носкову (WTA 28) в трех сетах за 1 час и 48 минут.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/8 финала
Каролина Плишкова (Чехия) – Линда Носкова (Чехия) – 3:6, 7:5, 6:1
Во второй партии Плишкова уступала 4:5 с брейком, но Носкова не сумела подать на матч, позволив Каролине оформить камбек.
Это была первая встреча девушек.
Винстрик Плишковой составляет 8 матчей, в частности 7 поединков она выиграла за 7 дней подряд. До старта соревнований в Дохе (12 февраля) Каролина взяла титул в Клуж-Напоке (11 февраля).
В четвертьфинале соревнований на кортах Катара Плишкова встретится с Наоми Осакой, которая без борьбы прошла украинку Лесю Цуренко. Украинская теннисистка снялась с поединка из-за травмы локтя.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гаэль победно стартовал на успешном для себя турнире
Клуб не хочет потерять место в Лиге чемпионов