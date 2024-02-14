Сергей ПАЛКИН: «Пушич – самый фундаментальный тренер Шахтера за 20 лет»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о наставнике команды Марино Пушиче.

– Что вы думаете о новом тренере Марино Пушиче? Как бы вы охарактеризовали его как тренера и как человека и какое влияние он имеет на команду?

– Он наиболее фундаментальный тренер, которого мы имели в течение моих 20 лет в клубе. Я называю его фундаментальным, ведь, по моему мнению, он не только сосредоточен на первой команде, на ее результатах и развитии, а видит целую картину и осознает, что такое клуб, понимает всю картину: как работает Академия, отдел скаутинга, как все работает вместе. И для меня это очень важно, потому что с таким тренером очень легко работать и достигать результатов. Он имеет глубокое понимание всех процессов и готов помогать и помогает в некоторых из них. Это одна сторона Марино, а другая, если говорить о футболе, тактике и стиле футбола, - он, по моему мнению, находится на самом высоком уровне. Его лозунг совпадает с нашим: «атакующий и интересный футбол». И это самое главное. Мы хотим атаковать, мы не хотим, и он не хочет, выигрывать только ради победы, чтобы получить результат и все. Нет. Иногда мы можем проиграть, но демонстрируя очень качественный футбол. И такова его философия и наша философия, поэтому мы работаем вместе как одна команда. Я чувствую, будто знаю его очень много лет. Чтобы вы могли понять, мы подписали его за день до игры с «Барселоной». Мы подписали контракт, а через пять минут игроки зашли для представления нового тренера, и после этого он уже готовил их к игре с «Барселоной». Это очень трудно сделать. Обычно я никогда не остаюсь в этом зале с игроками, но в тот раз я сказал, что хочу остаться и послушать, что он им скажет. Он говорит на английском, и некоторые из наших футболистов его не очень хорошо знают. Однако даже эти игроки поняли, чего он хочет, а я, хотя не являюсь футболистом, полностью понял, как играть против «Барселоны». И для меня это было еще одно доказательство того, что мы приняли правильное решение подписать его. Потому что, прежде всего, он очень хороший мотиватор, а это сверхважно, особенно в этот период для наших игроков. Это имеет очень большое значение. Также он понимает футболистов и может их объединить. И когда я вижу, как он налаживает отношения между игроками, убеждаюсь, что он достаточно глубоко понимает психологию игроков и как с ними общаться. Для нас это очень важно. И я верю, что с ним мы достигнем очень хороших результатов.

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