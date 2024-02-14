В Шахтере рассказали, кто станет следующей большой продажей клуба
Палкин рассчитывает на трансфер Судакова
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин ожидает, что в ближайшее время клуб сможет продать Георгия Судакова, который должен стать следующим большим трансфером клуба.
«Хочу подчеркнуть, что у нас действительно есть очень хорошие молодые игроки: Бондарь, Бондаренко, Конопля, Сикан, Ризнык. Все они имеют большие перспективы, все они неплохо развиваются, и верю, что в будущем они станут звездами. Но можем сказать, что ведущая роль в этой команде принадлежит Судакову, потому что сейчас он является ключевым игроком. Я уже говорил, что большое количество европейских клубов заинтересованы в нем, и я думаю, что за полгода или год он 100% будет в одном из ведущих европейских клубов».
«По-моему, он активно развивается, прогрессирует, и видно, как он становится настоящим лидером на поле, учитывая его молодой возраст. И это очень важно», – сказал Палкин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец совершил девять сейвов в матче против «РБ Лейпциг»
Теннисистки провели на корте всего 3 гейма
Я думаю Ахметов давно понимает, что из тех кого перечислил Палкин никто кроме Судакова не тянет и на 10 млн. Да и Судакова по сути раскрутили (18 его реальная цена) , цена трансфермаркт как показала история с Мудриком все таки верно формируется (он стоил 40 когда его за 70 продавали).
в перспективе могут принести доход кто то из купленных латиноамериканцев: Келси, Эгиналду или пара купленных этой зимой.