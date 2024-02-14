В Шахтере рассказали, кто станет следующей большой продажей клуба

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин ожидает, что в ближайшее время клуб сможет продать Георгия Судакова, который должен стать следующим большим трансфером клуба.

«Хочу подчеркнуть, что у нас действительно есть очень хорошие молодые игроки: Бондарь, Бондаренко, Конопля, Сикан, Ризнык. Все они имеют большие перспективы, все они неплохо развиваются, и верю, что в будущем они станут звездами. Но можем сказать, что ведущая роль в этой команде принадлежит Судакову, потому что сейчас он является ключевым игроком. Я уже говорил, что большое количество европейских клубов заинтересованы в нем, и я думаю, что за полгода или год он 100% будет в одном из ведущих европейских клубов».

«По-моему, он активно развивается, прогрессирует, и видно, как он становится настоящим лидером на поле, учитывая его молодой возраст. И это очень важно», – сказал Палкин.

Недавно игрок подписал с клубом новый контракт.