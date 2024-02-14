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Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 12:33 |
2017
7

В Шахтере рассказали, кто станет следующей большой продажей клуба

Палкин рассчитывает на трансфер Судакова

14 февраля 2024, 12:33 |
2017
7
В Шахтере рассказали, кто станет следующей большой продажей клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин ожидает, что в ближайшее время клуб сможет продать Георгия Судакова, который должен стать следующим большим трансфером клуба.

«Хочу подчеркнуть, что у нас действительно есть очень хорошие молодые игроки: Бондарь, Бондаренко, Конопля, Сикан, Ризнык. Все они имеют большие перспективы, все они неплохо развиваются, и верю, что в будущем они станут звездами. Но можем сказать, что ведущая роль в этой команде принадлежит Судакову, потому что сейчас он является ключевым игроком. Я уже говорил, что большое количество европейских клубов заинтересованы в нем, и я думаю, что за полгода или год он 100% будет в одном из ведущих европейских клубов».

«По-моему, он активно развивается, прогрессирует, и видно, как он становится настоящим лидером на поле, учитывая его молодой возраст. И это очень важно», – сказал Палкин.

Недавно игрок подписал с клубом новый контракт.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Сергей Палкин трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 7
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avk2307
Вот увидите с завтрашнего дня начнут раскручивать Цуканова и даже на замену его а не Келси выпустят. Шахтер в этом плане очень предсказуем...
Я думаю Ахметов давно понимает, что из тех кого перечислил Палкин никто кроме Судакова не тянет и на 10 млн. Да и Судакова по сути раскрутили (18 его реальная цена) , цена трансфермаркт как показала история с Мудриком все таки верно формируется (он стоил 40 когда его за 70 продавали).
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+2
FunnyCat_____
150 миллионов клауссула, это адекватно?
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+1
Gargantua
из перечисленных никто уже больших денег стоить не будет.
в перспективе могут принести доход кто то из купленных латиноамериканцев: Келси, Эгиналду или пара купленных этой зимой.
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+1
Андрій Шевченко
тупорила палка знову наркоти у срні взяла...а мудаков повинен йти звільняти свій ДНОнецьк, а не тікати з України падло опущене.
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0
Fant24
Афера с мудриком бывает раз в жизни.Больше у кротов такое не проканает 
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0
Фанькин кот
Фаня со Шпротом сегодня вместе работают в подвале троещинском несенюковском. Потому как "Андрій Шевченко" это ещё один акк Шпрота поганого, вечно пьяного😡🤮
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-1
ALM
Наступний крупний продаж - це сам клуб. Після того, як у власника вийде купити мет. завод в Італії, він переведе туди свої активи. Бо тут втрачати він вже не хоче.
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-1
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