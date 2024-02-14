Футболиста спартака приговорили к шести годам тюрьмы в Нидерландах

Суд Амстердама приговорил к шести годам тюремного заключения футболиста Квинси Промеса, который с 2021 года выступает в россии за московский «спартак».

32-летнего нидерландского хавбека признали виновным в контрабанде 1350 кг кокаина. Инцидент с контрабандой случился еще в 2020 году в порту бельгийского Антверпена. На тот момент Промес еще выступал за амстердамский «Аякс».

Это уже не первый тюремный срок Промеса. Летом 2023 года его приговорили к 18 месяцам тюремного заключения из-за того, что он ударил двоюродного брата ножом в ногу во время семейной вечеринки.