Футболиста спартака приговорили к шести годам тюрьмы в Нидерландах
Квинси Промес признан виновным в контрабанде наркотиков
Суд Амстердама приговорил к шести годам тюремного заключения футболиста Квинси Промеса, который с 2021 года выступает в россии за московский «спартак».
32-летнего нидерландского хавбека признали виновным в контрабанде 1350 кг кокаина. Инцидент с контрабандой случился еще в 2020 году в порту бельгийского Антверпена. На тот момент Промес еще выступал за амстердамский «Аякс».
Это уже не первый тюремный срок Промеса. Летом 2023 года его приговорили к 18 месяцам тюремного заключения из-за того, что он ударил двоюродного брата ножом в ногу во время семейной вечеринки.
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