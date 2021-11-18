Игрока сборной Нидерландов обвинили в покушении на убийство

Полузащитнику московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промесу предъявлены обвинения в покушении на убийство в отношении двоюродного брата.



Сообщается, что прокуратура Нидерландов приняла такое решение по итогам инцидента, произошедшего в июле 2020 года. Двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ему ножевых ранений во время вечеринки.



Согласно статье, по которой обвиняют Промеса, игроку грозит лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. Пока неизвестно, когда будет рассматриваться дело.



Отметим, что в феврале 2021 года 29-летний футболист за 8.5 млн евро перешел из «Аякса» в российский клуб.



Промес сыграл за сборную Нидерландов пятьдесят международных матчей и забил семь голов.