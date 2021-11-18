Игрока сборной Нидерландов обвинили в покушении на убийство

Квинси Промесу грозит несколько лет тюремного заключения

  • 18.11.2021 21:20
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Игрока сборной Нидерландов обвинили в покушении на убийство
© Getty Images/Global Images Ukraine. Квинси Промес

Полузащитнику московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промесу предъявлены обвинения в покушении на убийство в отношении двоюродного брата.
 
Сообщается, что прокуратура Нидерландов приняла такое решение по итогам инцидента, произошедшего в июле 2020 года. Двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ему ножевых ранений во время вечеринки. 
 
Согласно статье, по которой обвиняют Промеса, игроку грозит лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. Пока неизвестно, когда будет рассматриваться дело.
 
Отметим, что в феврале 2021 года 29-летний футболист за 8.5 млн евро перешел из «Аякса» в российский клуб.
 
Промес сыграл за сборную Нидерландов пятьдесят международных матчей и забил семь голов.

Источник — De Telegraaf

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