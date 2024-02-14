Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

После поединка украинский страж ворот обратился к наставнику «королевского клуба» Карло Анчелотти.

«Мистер, я собираюсь продолжать бороться за то, чтобы остаться в команде», – сказал Лунин.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».