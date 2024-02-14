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  4. Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Испания
14 февраля 2024, 11:43 |
1942
3

Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?

Украинский вратарь помог «сливочным» победить «РБ Лейпциг»

14 февраля 2024, 11:43 |
1942
3
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Realmadridexclusivo. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

После поединка украинский страж ворот обратился к наставнику «королевского клуба» Карло Анчелотти.

«Мистер, я собираюсь продолжать бороться за то, чтобы остаться в команде», – сказал Лунин.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал Карло Анчелотти
Источник Realmadridexclusivo
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Burevestnik
пох.. на те шо хтось там переказує
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0
KirTheKing
Лунин, ты не рубишь тему.. это реал должен просить: Мистер Лунин, останьтесь пожалуйста у нас в реале !!
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0
Boodya 1209
Все круто, але ж наступний сезон це майже 100% лавка
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0
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