Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Украинский вратарь помог «сливочным» победить «РБ Лейпциг»
Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.
В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.
После поединка украинский страж ворот обратился к наставнику «королевского клуба» Карло Анчелотти.
«Мистер, я собираюсь продолжать бороться за то, чтобы остаться в команде», – сказал Лунин.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».
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