Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов. После матча лидеры «Реала» и сборной Украины по футболу отреагировали не перформанс Лунина в социальных сетях.

Тибо Куртуа: 🔥🔥

Джуд Беллингем: Невероятный 👏🏽

Марсело: 😍

Лукас Васкес: Браво 🙌 🔥🔥

Винисиус Жуниор: Луниннннн 🤍🤍🤍🤍🤍

Тони Кроос: Какая игра ❤

Фран Гарсия: Андреееееей 🔥💪🏼

Хоселу: Что за голкипер? Луууунин

Анатолий Трубин: Топовый перформанс 🔥👏

Александр Зинченко: 🔥🔥🔥👏🏼

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».