Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
Украинец провел сухой матч против «РБ Лейпциг», совершив девять сейвов
Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.
В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов. После матча лидеры «Реала» и сборной Украины по футболу отреагировали не перформанс Лунина в социальных сетях.
Тибо Куртуа: 🔥🔥
Джуд Беллингем: Невероятный 👏🏽
Марсело: 😍
Лукас Васкес: Браво 🙌 🔥🔥
Винисиус Жуниор: Луниннннн 🤍🤍🤍🤍🤍
Тони Кроос: Какая игра ❤
Фран Гарсия: Андреееееей 🔥💪🏼
Хоселу: Что за голкипер? Луууунин
Анатолий Трубин: Топовый перформанс 🔥👏
Александр Зинченко: 🔥🔥🔥👏🏼
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».
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