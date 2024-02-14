Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча ЛЧ в раздевалке. Что сказал?

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

Звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после матча расхвалил своих партнеров по команде Браима Диаса и вратаря Андрея Лунина. Сам Беллингем пропускал этот матч из-за травмы.

«Вы великие игроки!», – сказал Беллингем после матча.

Ранее главный тренер «Реала» высоко оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».