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  4. Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча ЛЧ в раздевалке. Что сказал?
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 08:45 | Обновлено 14 февраля 2024, 08:48
1646
0

Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча ЛЧ в раздевалке. Что сказал?

Джуд Беллингем был поражен игрой Андрея

14 февраля 2024, 08:45 | Обновлено 14 февраля 2024, 08:48
1646
0
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча ЛЧ в раздевалке. Что сказал?
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Джуд Беллингем

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

Звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после матча расхвалил своих партнеров по команде Браима Диаса и вратаря Андрея Лунина. Сам Беллингем пропускал этот матч из-за травмы.

«Вы великие игроки!», – сказал Беллингем после матча.

Ранее главный тренер «Реала» высоко оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».

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Джуд Беллингем Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал Браим Диас
Источник DefensaCentral
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