Лунин прокомментировал матч против РБ Лейпциг, в котором он сыграл на ноль

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

Одним из главных героев матча стал украинский вратарь Андрей Лунин, вышедший в старте и сохранивший ворота на замке, совершив девять сейвов.

Лунин прокомментировал этот матч в своих социальных сетях.

«Сделан первый шаг. Великолепная командная работа и коллективная преданность. Благодарю болельщиков за поддержку», – сказал Лунин.

Ранее после матча Лунина расхвалил его звездный одноклубник.