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  4. Лунин прокомментировал матч против РБ Лейпциг, в котором он сыграл на ноль
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 01:11 |
547
0

Лунин прокомментировал матч против РБ Лейпциг, в котором он сыграл на ноль

«Реал» одержал победу со счетом 1:0

14 февраля 2024, 01:11 |
547
0
Лунин прокомментировал матч против РБ Лейпциг, в котором он сыграл на ноль
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

Одним из главных героев матча стал украинский вратарь Андрей Лунин, вышедший в старте и сохранивший ворота на замке, совершив девять сейвов.

Лунин прокомментировал этот матч в своих социальных сетях.

«Сделан первый шаг. Великолепная командная работа и коллективная преданность. Благодарю болельщиков за поддержку», – сказал Лунин.

Ранее после матча Лунина расхвалил его звездный одноклубник.

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Источник Sport.ua
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