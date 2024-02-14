Лунин прокомментировал матч против РБ Лейпциг, в котором он сыграл на ноль
«Реал» одержал победу со счетом 1:0
Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.
Одним из главных героев матча стал украинский вратарь Андрей Лунин, вышедший в старте и сохранивший ворота на замке, совершив девять сейвов.
Лунин прокомментировал этот матч в своих социальных сетях.
«Сделан первый шаг. Великолепная командная работа и коллективная преданность. Благодарю болельщиков за поддержку», – сказал Лунин.
Ранее после матча Лунина расхвалил его звездный одноклубник.
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