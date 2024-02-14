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  4. Звезда Реала высказался об мощной игре Лунина против РБ Лейпциг
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 01:02 |
1211
0

Звезда Реала высказался об мощной игре Лунина против РБ Лейпциг

Украинец помог «сливочным» победить

14 февраля 2024, 01:02 |
1211
0
Звезда Реала высказался об мощной игре Лунина против РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

Звездный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде оценил перформанс вратаря «Реала» Андрея Лунина после матча. Украинский голкипер сохранил ворота на замке и совершил девять сейвов в матче.

– Кого вы сегодня благодарите за победу?

– Лунин. Он был неотразим. Он проделал отличную работу

После матча Лунин получил самую высокую оценку в матче от WhoScored.

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Федерико Вальверде Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал
Источник Twitter
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