Лига чемпионов14 февраля 2024, 01:02 |
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Звезда Реала высказался об мощной игре Лунина против РБ Лейпциг
Украинец помог «сливочным» победить
14 февраля 2024, 01:02 |
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Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.
Звездный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде оценил перформанс вратаря «Реала» Андрея Лунина после матча. Украинский голкипер сохранил ворота на замке и совершил девять сейвов в матче.
– Кого вы сегодня благодарите за победу?
– Лунин. Он был неотразим. Он проделал отличную работу
После матча Лунин получил самую высокую оценку в матче от WhoScored.
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