Звезда Реала высказался об мощной игре Лунина против РБ Лейпциг

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

Звездный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде оценил перформанс вратаря «Реала» Андрея Лунина после матча. Украинский голкипер сохранил ворота на замке и совершил девять сейвов в матче.

– Кого вы сегодня благодарите за победу?

– Лунин. Он был неотразим. Он проделал отличную работу

После матча Лунин получил самую высокую оценку в матче от WhoScored.