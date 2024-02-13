Украинец помог Визеле выбраться со дна турнирной таблицы в Португалии

В матче 21-го тура чемпионата Португалии Визела на выезде выиграла у Жил Висенте (1:0).

Единственный гол забил Самюэль Эссенде на 5-й минуте поединка.

Украинский защитник Орест Лебеденко вышел на поле у гостей на 58-й минуте и помог своей команде сыграть на ноль.

Визела набрала 16 очков и поднялась с последней ступеньки турнирной таблицы (17-е место).

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Чемпионат Португалии. 21-й тур, 13 февраля

Жил Висенте – Визела – 0:1

Гол: Самюэль Эссенде, 5

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