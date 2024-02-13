13.02.2024 17:30 – FT 0 : 1
Португалия13 февраля 2024, 21:27 | Обновлено 13 февраля 2024, 21:43
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Украинец помог Визеле выбраться со дна турнирной таблицы в Португалии
Визела с Орестом Лебеденко одержала выездную победу над Жил Висенте
13 февраля 2024, 21:27 | Обновлено 13 февраля 2024, 21:43
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В матче 21-го тура чемпионата Португалии Визела на выезде выиграла у Жил Висенте (1:0).
Единственный гол забил Самюэль Эссенде на 5-й минуте поединка.
Украинский защитник Орест Лебеденко вышел на поле у гостей на 58-й минуте и помог своей команде сыграть на ноль.
Визела набрала 16 очков и поднялась с последней ступеньки турнирной таблицы (17-е место).
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Чемпионат Португалии. 21-й тур, 13 февраля
Жил Висенте – Визела – 0:1
Гол: Самюэль Эссенде, 5
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
63’
Сава Петров (Визела) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Эссенд (Визела).
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