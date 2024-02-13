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Чемпионат Португалии
Арока
12.02.2024 22:15 – FT 3 : 2
Порту
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Португалия
13 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 13 февраля 2024, 00:45
272
1

Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту

Богдан Милованов вышел на замену за Ароку на 85-й минуте матча

13 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 13 февраля 2024, 00:45
272
1
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Милованов

В матче 21-го тура чемпионата Португалии Арока сенсационно обыграла Порту со счетом 3:2.

Украинский защитник Богдан Милованов вышел на замену за Ароку на 85-й минуте матча и помог своей команде удержать победный счет.

Лидеры в Португалии: Бенфика и Спортинг (по 52), Порту (45), Брага и Витория Гимараеш (по 40)

Чемпионат Португалии

21-й тур, 12 февраля

Арока – Порту – 3:2

Голы: Мухика, 1, Кристо, 30 (пен), Хасон, 61 – Эванилсон, 9 (пен), Консейсау, 87

Турнирная таблица

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чемпионат Португалии по футболу Порту Арока Богдан Милованов Эванилсон Франсишку Консейсау
Источник Sport.ua
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Alehandro
Ну, так собі, якщо чесно, допоміг... Через хвилину після виходу на поле Порту забило)
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