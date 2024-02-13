Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту

В матче 21-го тура чемпионата Португалии Арока сенсационно обыграла Порту со счетом 3:2.

Украинский защитник Богдан Милованов вышел на замену за Ароку на 85-й минуте матча и помог своей команде удержать победный счет.

Лидеры в Португалии: Бенфика и Спортинг (по 52), Порту (45), Брага и Витория Гимараеш (по 40)

Чемпионат Португалии

21-й тур, 12 февраля

Арока – Порту – 3:2

Голы: Мухика, 1, Кристо, 30 (пен), Хасон, 61 – Эванилсон, 9 (пен), Консейсау, 87

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