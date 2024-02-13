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Чемпионат Португалии
Арока
12.02.2024 22:15 – FT 3 : 2
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
13 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 13 февраля 2024, 03:03
178
0

Арока – Порту – 3:2. С участием украинца. Видео голов и обзор матча

Закончился матч 21 тура чемпионата Португалии

13 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 13 февраля 2024, 03:03
178
0
Арока – Порту – 3:2. С участием украинца. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 21 тура чемпионата Португалии, в котором «Арока принимала «Порту». Поединок сенсационно окончился победой хозяев со счетом 3:2. Выступающий за «Ароку» украинец Богдан Милованов вышел на поле на 85 минуте.

Чемпионат Португалии

21-й тур, 12 февраля

Арока – Порту – 3:2

Голы: Мухика, 1, Кристо, 30, пен, Хасон, 61 – Эванилсон, 9, пен, Консейсау, 87

События матча

90’ +6
Фабио Кардосо (Порту) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Порту).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Джейсон (Арока).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристо Гонсалес (Арока).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Эванилсон (Порту).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
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Источник Sport.ua
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