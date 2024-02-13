Арока – Порту – 3:2. С участием украинца. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 21 тура чемпионата Португалии, в котором «Арока принимала «Порту». Поединок сенсационно окончился победой хозяев со счетом 3:2. Выступающий за «Ароку» украинец Богдан Милованов вышел на поле на 85 минуте.

Чемпионат Португалии

21-й тур, 12 февраля

Арока – Порту – 3:2

Голы: Мухика, 1, Кристо, 30, пен, Хасон, 61 – Эванилсон, 9, пен, Консейсау, 87