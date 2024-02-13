Месси и Роналду не в топе. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024
Больше всех шансов на главный индивидуальный трофей имеет Джуд Беллингем
Издание Goal обновило свой рейтинг претендентов на получение «Золотого мяча» 2024 года.
Третье место в обновленном списке занял норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Бомбардир много пропустил из-за травм, но все еще является лучшим голеодором АПЛ: 16 голов в 18 матчах.
Вторая строчка достались французскому нападающий «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Самый высокооплачиваемый футболист мира в этой кампании оформляет более 1 результативного действия в среднем за игру (30+7 в 27 поединках).
Фаворитом на получение главной индивидуальной награды в мировом футболе является английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Его клуб лидирует в Ла Лиге, а сам игрок является настоящим лидером и лучшим бомбардиром команды.
Интересно, что легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали даже в первую десятку. Аргентинец в топе занял лишь 20-е место, а португалец расположился на 17-й строчке.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» 2024 года:
- 1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Англия)
- 2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)
- 3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия)
- 4. Гарри Кейн («Бавария», Англия)
- 5. Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия)
- 6. Родри («Манчестер Сити», Испания)
- 7. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
- 8. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, Бразилия)
- 9. Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид, Франция)
- 10. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина)
- 11. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина)
- 12. Букайо Сака («Арсенал», Англия)
- 13. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)
- 14. Родриго («Реал» Мадрид, Бразилия)
- 15. Деклан Райс («Арсенал», Англия)
- 16. Альваро Мората («Атлетико» Мадрид, Испания)
- 17. Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия)
- 18. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)
- 19. Флориан Вирц («Байер», Германия)
- 20. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина)
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