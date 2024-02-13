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13 февраля 2024, 18:56 |
917
1

Месси и Роналду не в топе. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024

Больше всех шансов на главный индивидуальный трофей имеет Джуд Беллингем

13 февраля 2024, 18:56 |
917
1
Месси и Роналду не в топе. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание Goal обновило свой рейтинг претендентов на получение «Золотого мяча» 2024 года.

Третье место в обновленном списке занял норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Бомбардир много пропустил из-за травм, но все еще является лучшим голеодором АПЛ: 16 голов в 18 матчах.

Вторая строчка достались французскому нападающий «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Самый высокооплачиваемый футболист мира в этой кампании оформляет более 1 результативного действия в среднем за игру (30+7 в 27 поединках).

Фаворитом на получение главной индивидуальной награды в мировом футболе является английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Его клуб лидирует в Ла Лиге, а сам игрок является настоящим лидером и лучшим бомбардиром команды.

Интересно, что легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали даже в первую десятку. Аргентинец в топе занял лишь 20-е место, а португалец расположился на 17-й строчке.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» 2024 года:

  • 1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Англия)
  • 2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)
  • 3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия)
  • 4. Гарри Кейн («Бавария», Англия)
  • 5. Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия)
  • 6. Родри («Манчестер Сити», Испания)
  • 7. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
  • 8. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, Бразилия)
  • 9. Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид, Франция)
  • 10. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина)
  • 11. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина)
  • 12. Букайо Сака («Арсенал», Англия)
  • 13. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)
  • 14. Родриго («Реал» Мадрид, Бразилия)
  • 15. Деклан Райс («Арсенал», Англия)
  • 16. Альваро Мората («Атлетико» Мадрид, Испания)
  • 17. Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия)
  • 18. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)
  • 19. Флориан Вирц («Байер», Германия)
  • 20. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина)
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Источник Goal.com
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Saar
Нарешті, цей олень не в топ!
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