Месси и Роналду не в топе. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024

Издание Goal обновило свой рейтинг претендентов на получение «Золотого мяча» 2024 года.

Третье место в обновленном списке занял норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Бомбардир много пропустил из-за травм, но все еще является лучшим голеодором АПЛ: 16 голов в 18 матчах.

Вторая строчка достались французскому нападающий «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Самый высокооплачиваемый футболист мира в этой кампании оформляет более 1 результативного действия в среднем за игру (30+7 в 27 поединках).

Фаворитом на получение главной индивидуальной награды в мировом футболе является английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Его клуб лидирует в Ла Лиге, а сам игрок является настоящим лидером и лучшим бомбардиром команды.

Интересно, что легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали даже в первую десятку. Аргентинец в топе занял лишь 20-е место, а португалец расположился на 17-й строчке.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» 2024 года: