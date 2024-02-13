У Барсы есть два кандидата на замену Хави. Один из них экс-тренер Шахтера
Каталонцы выбирают между Фликом и Де Дзерби
Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.
По информации Marca, руководство каталонцев в настоящее время определилось с двумя кандидатами на замену Хави – это главный тренер «Брайтона», ранее возглавлявший «Шахтер», Роберто Де Дзерби и экс-наставник сборной Германии и «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
Сообщается, если каталонцы уволят Хави раньше, то с командой будет работать Рафа Маркес, который сейчас возглавляет резервную команду, а уже летом придет Де Дзерби или Флик.
Ранее стало известно, что тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не возглавит «Барсу» летом 2024 года.
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