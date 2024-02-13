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  4. У Барсы есть два кандидата на замену Хави. Один из них экс-тренер Шахтера
Испания
13 февраля 2024, 17:48 |
191
1

У Барсы есть два кандидата на замену Хави. Один из них экс-тренер Шахтера

Каталонцы выбирают между Фликом и Де Дзерби

13 февраля 2024, 17:48 |
191
1
У Барсы есть два кандидата на замену Хави. Один из них экс-тренер Шахтера
Marca. Роберто Де Дзерби и Ганс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

По информации Marca, руководство каталонцев в настоящее время определилось с двумя кандидатами на замену Хави – это главный тренер «Брайтона», ранее возглавлявший «Шахтер», Роберто Де Дзерби и экс-наставник сборной Германии и «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Сообщается, если каталонцы уволят Хави раньше, то с командой будет работать Рафа Маркес, который сейчас возглавляет резервную команду, а уже летом придет Де Дзерби или Флик.

Ранее стало известно, что тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не возглавит «Барсу» летом 2024 года.

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Ханс-Дитер Флик Роберто Де Дзерби Барселона Брайтон Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера Хави
Источник Marca
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Комментарии 1
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PUMA
Де Дзерби  .Если бы  Потер не сделал фору в прошлом сезоне,то и без еврокубков бы остался Брайтон с этим специалистом.А сейчас все стало на свои места 9 место при том что Челси скоро их обойдут.Позтому 10-12 место придел мечтаний для Брайтона с этим специалистом 
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