У Барсы есть два кандидата на замену Хави. Один из них экс-тренер Шахтера

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

По информации Marca, руководство каталонцев в настоящее время определилось с двумя кандидатами на замену Хави – это главный тренер «Брайтона», ранее возглавлявший «Шахтер», Роберто Де Дзерби и экс-наставник сборной Германии и «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Сообщается, если каталонцы уволят Хави раньше, то с командой будет работать Рафа Маркес, который сейчас возглавляет резервную команду, а уже летом придет Де Дзерби или Флик.

Ранее стало известно, что тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не возглавит «Барсу» летом 2024 года.