Мбаппе откладывает решение по переходу в Реал
Форвард «ПСЖ» еще не принял окончательного решения
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе откладывает окончательное решение по поводу возможного перехода в «Реал». Об этом сообщает The Athletic.
«Реал» хотел закрыть вопрос с переходом Мбаппе в середине января, чтобы избежать повторения ситуации мая 2022 года. Однако сам 25-летний форвард и его окружение считают, что им нужно больше времени.
Сомнения Мбаппе по поводу перехода в «Реал» связаны с тем, что сейчас мадридский клуб предлагает не такие выгодные финансовые условия, как два года назад, и менее выгодные, чем то, что готов предложить «ПСЖ». Несмотря на это, в случае перехода Мбаппе все равно станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала».
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