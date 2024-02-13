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  4. Мбаппе откладывает решение по переходу в Реал
Испания
13 февраля 2024, 13:45 |
527
2

Мбаппе откладывает решение по переходу в Реал

Форвард «ПСЖ» еще не принял окончательного решения

13 февраля 2024, 13:45 |
527
2
Мбаппе откладывает решение по переходу в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе откладывает окончательное решение по поводу возможного перехода в «Реал». Об этом сообщает The Athletic.

«Реал» хотел закрыть вопрос с переходом Мбаппе в середине января, чтобы избежать повторения ситуации мая 2022 года. Однако сам 25-летний форвард и его окружение считают, что им нужно больше времени.

Сомнения Мбаппе по поводу перехода в «Реал» связаны с тем, что сейчас мадридский клуб предлагает не такие выгодные финансовые условия, как два года назад, и менее выгодные, чем то, что готов предложить «ПСЖ». Несмотря на это, в случае перехода Мбаппе все равно станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

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Источник The Athletic
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Комментарии 2
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Serhii P.
Та нікуди він не перейде, розслабтеся. Більше тільки саудити заплатять, але у нього немає бажання там жити. "Реал" пропонує чисту зарплату рази в 4-5 меншу, ніж він отримує в "ПСЖ", плюс є різноманітні бонуси.
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14sergey1953
2 роки тому, Мбаппе було 23 роки, а зараз - 25, ще декілька років і його взагалі топ клуби запрошувати не будуть. Мбаппе сам вбив свою кар'єру, коли в 20 - 23 роки не перейшов, а зараз вже запізно. А жаль, футболіст то непоганий, цікаво було б подивитись його в Іспанському чемпіонаті.
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