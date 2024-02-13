Мбаппе откладывает решение по переходу в Реал

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе откладывает окончательное решение по поводу возможного перехода в «Реал». Об этом сообщает The Athletic.

«Реал» хотел закрыть вопрос с переходом Мбаппе в середине января, чтобы избежать повторения ситуации мая 2022 года. Однако сам 25-летний форвард и его окружение считают, что им нужно больше времени.

Сомнения Мбаппе по поводу перехода в «Реал» связаны с тем, что сейчас мадридский клуб предлагает не такие выгодные финансовые условия, как два года назад, и менее выгодные, чем то, что готов предложить «ПСЖ». Несмотря на это, в случае перехода Мбаппе все равно станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала».