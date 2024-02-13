Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен бюджет Челси на летнее трансферное окно
Англия
13 февраля 2024, 12:50 | Обновлено 13 февраля 2024, 13:11
319
0

Стал известен бюджет Челси на летнее трансферное окно

Клуб сможет потратить 200 миллионов фунтов

13 февраля 2024, 12:50 | Обновлено 13 февраля 2024, 13:11
319
0
Стал известен бюджет Челси на летнее трансферное окно
ФК Челси

«Челси» во время предстоящего летнего трансферного окна сможет потратить на новых игроков как минимум 200 миллионов фунтов. Об этом сообщает известный британский инсайдер Бен Джейкобс.

По его информации, в эту сумму не включены потенциальные доходы «Челси» от продажи своих игроков. Ранее сообщалось о том, что в январе «Бавария» проявляла интерес к украинскому вингеру Михаилу Мудрику.

Вчера «Челси» в 24-м туре АПЛ на выезде обыграл «Кристал Пэлас» 3:1 и поднялся на десятое место в турнирной таблице АПЛ.

По теме:
Вингер Шахтера отказал клубу из Европы. Известны планы игрока на будущее
Таблица АПЛ. На вершине – без изменений, что у украинских легионеров?
Обамеянг и земля, голубая, как апельсин
Челси трансферы трансферы АПЛ
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу
Футбол | 12 февраля 2024, 13:11 0
Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу
Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу

Оба клуба полностью спокойны на этот счет

РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 13 февраля 2024, 12:34 1
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 13 февраля в 22:00 по Киеву

Есть два варианта. Что будет, если арбитр покажет синюю карточку голкиперу?
Футбол | 13.02.2024, 09:26
Есть два варианта. Что будет, если арбитр покажет синюю карточку голкиперу?
Есть два варианта. Что будет, если арбитр покажет синюю карточку голкиперу?
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Футбол | 12.02.2024, 21:26
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Украинец из Боруссии Д прокомментировал скандал с невызовом в сборную
Футбол | 12.02.2024, 16:48
Украинец из Боруссии Д прокомментировал скандал с невызовом в сборную
Украинец из Боруссии Д прокомментировал скандал с невызовом в сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
13.02.2024, 00:32 1
Футбол
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
11.02.2024, 17:38 2
Хоккей
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:28 18
Хоккей
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
11.02.2024, 17:55 4
Бокс
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем