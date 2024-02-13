Стал известен бюджет Челси на летнее трансферное окно

«Челси» во время предстоящего летнего трансферного окна сможет потратить на новых игроков как минимум 200 миллионов фунтов. Об этом сообщает известный британский инсайдер Бен Джейкобс.

По его информации, в эту сумму не включены потенциальные доходы «Челси» от продажи своих игроков. Ранее сообщалось о том, что в январе «Бавария» проявляла интерес к украинскому вингеру Михаилу Мудрику.

Вчера «Челси» в 24-м туре АПЛ на выезде обыграл «Кристал Пэлас» 3:1 и поднялся на десятое место в турнирной таблице АПЛ.