Англия13 февраля 2024, 12:50 | Обновлено 13 февраля 2024, 13:11
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Стал известен бюджет Челси на летнее трансферное окно
Клуб сможет потратить 200 миллионов фунтов
13 февраля 2024, 12:50 | Обновлено 13 февраля 2024, 13:11
319
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«Челси» во время предстоящего летнего трансферного окна сможет потратить на новых игроков как минимум 200 миллионов фунтов. Об этом сообщает известный британский инсайдер Бен Джейкобс.
По его информации, в эту сумму не включены потенциальные доходы «Челси» от продажи своих игроков. Ранее сообщалось о том, что в январе «Бавария» проявляла интерес к украинскому вингеру Михаилу Мудрику.
Вчера «Челси» в 24-м туре АПЛ на выезде обыграл «Кристал Пэлас» 3:1 и поднялся на десятое место в турнирной таблице АПЛ.
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