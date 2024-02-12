Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику

Мюнхенская «Бавария» действительно пыталась арендовать украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в своем трансферном подкасте.

По информации источника, немецкие гегемоны обратили внимание на то, что 23-летний футболист не имеет регулярной игровой практики, поэтому решили попробовать подписать его на замену травмированному Кингсли Коману. Однако «Челси» сразу и однозначно ответил «нет».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее интерес «Баварии» к себе подтверждал сам Михаил Мудрик.