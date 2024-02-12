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Англия
12 февраля 2024, 20:43 |
2971
4

Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику

«Бавария» действительно пыталась арендовать украинца, но «Челси» заблокировал переход

12 февраля 2024, 20:43 |
2971
4
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» действительно пыталась арендовать украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в своем трансферном подкасте.

По информации источника, немецкие гегемоны обратили внимание на то, что 23-летний футболист не имеет регулярной игровой практики, поэтому решили попробовать подписать его на замену травмированному Кингсли Коману. Однако «Челси» сразу и однозначно ответил «нет».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее интерес «Баварии» к себе подтверждал сам Михаил Мудрик.

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Источник Фабрицио Романо
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Муґунот Уух
ааа,.. Романо.   а я думав відомий інсайдер - то Циганик чи Бурбас
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+2
Fant24
Брехня
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0
PUMA
Ну что Санта Барбара 2.0. Опять все хотят мурзика.Анекдот 
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0
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