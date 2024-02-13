Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся Цуренко – Онс Жабер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 февраля 2024, 12:37 |
1188
3

Леся Цуренко – Онс Жабер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Дохе

13 февраля 2024, 12:37 |
1188
3
Леся Цуренко – Онс Жабер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

13 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

Во втором раунде украинка сразится против Онс Жабер из Туниса (№6 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Синякова – Гофф. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток, счет равный.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Петрой Мартич (№67 WTA) или Наоми Осакой (№747 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Радукану прокомментировала поражение от Калининой на турнире в Дохе
Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко WTA Доха смотреть онлайн Онс Жабер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Футбол | 12 февраля 2024, 20:43 5
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику

«Бавария» действительно пыталась арендовать украинца, но «Челси» заблокировал переход

Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Футбол | 12 февраля 2024, 21:26 80
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять

Алексей Сливченко – о настораживающей ситуации с кадровым пополнением в стане «бело-синих»

Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Хоккей | 12.02.2024, 12:10
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала большого турнира в Дохе
Теннис | 12.02.2024, 18:36
Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала большого турнира в Дохе
Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала большого турнира в Дохе
Есть два варианта. Что будет, если арбитр покажет синюю карточку голкиперу?
Футбол | 13.02.2024, 09:26
Есть два варианта. Что будет, если арбитр покажет синюю карточку голкиперу?
Есть два варианта. Что будет, если арбитр покажет синюю карточку голкиперу?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Головна інтрига в тому, чи буде поповнення Лесіного намиста, чи ні.
Ответить
-1
Василий Гредюшкин
От і все    Сьогодні  теніс   закінчився   .Будемо  чекати   наступних  турів
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
11.02.2024, 17:55 4
Бокс
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
13.02.2024, 05:39 4
Футбол
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Вест Хэмом
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Вест Хэмом
11.02.2024, 15:32 7
Футбол
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
11.02.2024, 22:05 4
Другие виды
Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
12.02.2024, 01:51
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Если Фьюри оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать»
Дерек ЧИСОРА: «Если Фьюри оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать»
11.02.2024, 18:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем