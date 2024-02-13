Леся Цуренко – Онс Жабер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

Во втором раунде украинка сразится против Онс Жабер из Туниса (№6 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Синякова – Гофф. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча теннисисток, счет равный.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Петрой Мартич (№67 WTA) или Наоми Осакой (№747 WTA).

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