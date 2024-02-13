Леся Цуренко – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Дохе
13 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
Во втором раунде украинка сразится против Онс Жабер из Туниса (№6 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Синякова – Гофф. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет третья встреча теннисисток, счет равный.
Победительница матча в следующем раунде сыграет с Петрой Мартич (№67 WTA) или Наоми Осакой (№747 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бавария» действительно пыталась арендовать украинца, но «Челси» заблокировал переход
Алексей Сливченко – о настораживающей ситуации с кадровым пополнением в стане «бело-синих»