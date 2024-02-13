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  4. Игрок Челси признался, почему праздновал гол в ворота своего бывшего клуба
Англия
13 февраля 2024, 09:02 |
1144
0

Игрок Челси признался, почему праздновал гол в ворота своего бывшего клуба

Конор Галлахер забил решающий мяч для «Челси» в поединке против «Кристал Пэлас»

13 февраля 2024, 09:02 |
1144
0
Игрок Челси признался, почему праздновал гол в ворота своего бывшего клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

12 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «синих».

На 90+1-й минуте полузащитник гостей Конор Галлахер забил решающий мяч для «пенсионеров» и отпраздновал взятие ворот, несмотря на то, что выступал в составе «Кристал Пэлас» с 2021 по 2022 год.

После завершения встречи Галлахер объяснил, почему решил отпраздновать, а также извинился перед болельщиками «орлов»:

«Я люблю болельщиков Пелас. Мне досадно за них, но я не мог скрыть своих чувств. Простите, болельщики Пелас.

В этом сезоне я играл на разных позициях. Я рад играть любую роль, которую отведет тренер. Я рад играть повсюду на поле.

Почеттино в перерыве сказал нам сохранять спокойствие и в итоге нам удалось перевернуть игру. Я пробежал 13 км за матч? Честно говоря, многовато, не правда ли?», – сказал Конор.

Видеообзор матча Кристал Пэлас – Челси – 1:3

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Конор Галлахер Кристал Пэлас Челси Кристал Пэлас - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу болельщики фанаты
Источник BBC
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