Игрок Челси признался, почему праздновал гол в ворота своего бывшего клуба
Конор Галлахер забил решающий мяч для «Челси» в поединке против «Кристал Пэлас»
12 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «синих».
На 90+1-й минуте полузащитник гостей Конор Галлахер забил решающий мяч для «пенсионеров» и отпраздновал взятие ворот, несмотря на то, что выступал в составе «Кристал Пэлас» с 2021 по 2022 год.
После завершения встречи Галлахер объяснил, почему решил отпраздновать, а также извинился перед болельщиками «орлов»:
«Я люблю болельщиков Пелас. Мне досадно за них, но я не мог скрыть своих чувств. Простите, болельщики Пелас.
В этом сезоне я играл на разных позициях. Я рад играть любую роль, которую отведет тренер. Я рад играть повсюду на поле.
Почеттино в перерыве сказал нам сохранять спокойствие и в итоге нам удалось перевернуть игру. Я пробежал 13 км за матч? Честно говоря, многовато, не правда ли?», – сказал Конор.
Видеообзор матча Кристал Пэлас – Челси – 1:3
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