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Англия
13 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 13 февраля 2024, 02:50
61
0

Рой ХОДЖСОН: «Уверен, что Кристал Пэлас останется в АПЛ»

Тренер прокомментировал поражение от «Челси»

13 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 13 февраля 2024, 02:50
61
0
Рой ХОДЖСОН: «Уверен, что Кристал Пэлас останется в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Ходжсон

Главный тренер «Кристалл Пелас» Рой Ходжсон прокомментировал проигрыш своей команды (1:3) в матче против «Челси» в 24 туре АПЛ.

«У нас были шансы во втором тайме, и они не уничтожили нас. Вы знаете, с качеством игроков, которые у них есть, это была трудная задача в обороне, но я считаю, что наши игроки устояли и защищались так хорошо, как могли. Мне их очень жаль, потому что вернуться домой и спать с этим поражением будет очень тяжело для всех.

Болельщики были очень хорошими. Они, должно быть, разбиты, потому что, как и я, на 85-й минуте я не думал, что мы проиграем эту игру. Я думал, что мы, по крайней мере, получим очко.

Я уверен, что мы сможем остаться в АПЛ. Но на данный момент мы играем без трех-четырех наших самых опытных и качественных игроков, и они не выйдут на поле до конца сезона.

Меня не волнует то, что мы вылетим. Учитывая, как игроки играли сегодня вечером, если добавить в это качество, я не думаю, что нам нужно слишком беспокоиться о вылете. Мы не удовлетворены поражением, но я верю в команду и игроков и верю, что они вытянут нас вперед.

Учитывая, какие были болельщики, кажется, они думали так же. Их поддержка была действительно хорошей. Мы в определенной степени выстрелили себе в ногу. Думаю, мы оценили счет 1:1. Третий гол стал для них победным.

Я могу только надеяться, что болельщики настроены реалистами. У нас есть проблемы с травмами, и у нас есть несколько молодых игроков, дебютирующих и находящих свой путь в игре. Я хотел бы думать, что они учитывают эти вещи. Осталось еще 14 матчей в сезоне. Я не знаю, каким будет отношение болельщиков», – сказал Ходжсон.

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Кристал Пэлас пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Кристал Пэлас - Челси Рой Ходжсон
Источник BBC
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