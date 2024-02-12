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WTA
12 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 12 февраля 2024, 22:26
126
0

Надежда Киченок вслед за сестрой вылетела из крупного турнира в Катаре

Украинка и Анна Данилина в двух сетах проиграли тандему Схюрс / Стефани

12 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 12 февраля 2024, 22:26
126
0
Надежда Киченок вслед за сестрой вылетела из крупного турнира в Катаре
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1-м раунде украинка и ее напарница Анна Данилина (Казахстан) в двух сетах проиграли тандему Деми Схюрс (Нидерланды) / Луиза Стефани (Бразилия) за 1 час и 30 минут.

WTA 1000 Доха. Пары. Хард. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Анна Данилина (Казахстан) – Деми Схюрс (Нидерланды) / Луиза Стефани (Бразилия) – 4:6, 6:7 (8:10)

Ранее 12 февраля сестра Надежда Людмила также вылетела из соревнований в Катаре, проиграв в 1-м раунде вместе с Аленой Остапенко.

На кортах Дохи Украину в паре продолжит представлять Ангелина Калинина.

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Киченок / Данилина – Схюрс / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Надежда Киченок Анна Данилина Деми Схюрс Луиза Стефани WTA Доха
Источник Sport.ua
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