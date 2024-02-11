Калинина вместе с опытной парницей с разгромом стартовала на турнире в Дохе
Ангелина и Сюй Ифань в 1-м раунде уверенно обыграли дуэт Аль-Наими / Оз
Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно стартовала в парном разряде на хардовом турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар).
В 1-м раунде украинка и Сюй Ифань (Китай) разгромили тандем Мубарака Аль-Наими (Катар) / Ипек Оз (Турция) в двух сетах за 55 минут.
WTA 1000 Доха. Пары. Хард. 1/16 финала
Мубарака Аль-Найми (Катар) / Ипек Оз (Турция) – Ангелина Калинина (Украина) / Сюй Ифань (Китай) – 2:6, 1:6
Отметим, что Сюй Ифань является бывшей седьмой ракеткой мира в паре, на счету которой два финала турниров серии Grand Slam (Уимблдон 2019, US Open 2020).
Далее украинско-китайский дуэт сыграет против победительниц матча Хантер / Паркс – Кенин / Рус.
Калинина и Сюй провели вместе второй поединок. На прошлой неделе девушки вылетели с соревнований WTA 500 Абу-Даби уже в 1-м раунде.
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