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  4. Киченок и Остапенко неожиданно проиграли на старте турнира WTA 1000 в Дохе
WTA
12 февраля 2024, 20:31 |
407
3

Киченок и Остапенко неожиданно проиграли на старте турнира WTA 1000 в Дохе

Людмила и Алена в двух сетах уступили тандему Ходзуми / Ниномия

12 февраля 2024, 20:31 |
407
3
Киченок и Остапенко неожиданно проиграли на старте турнира WTA 1000 в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1/16 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах проиграли японскому тандему Эри Ходзуми / Макото Ниномия за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Доха. Пары. Хард. 1/16 финала

Эри Ходзуми (Япония) / Макото Ниномия (Япония) [6] – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:3

Перед началом встречи украинско-лавийский дуэт считался явным фаворитом поединка.

Для Людмилы и Алены это всего второе поражение в 2024 году (третье, если учитывать отказ от полуфинального матча в Аделаиде).

В конце января Киченок и Остапенко уступили в поединке за трофей Australian Open.

Во 2-м раунде соревнований в Катаре Эри и Макото сыграют против победительниц матча Эйкери / Гуо – Маттек-Сандс / Ван.

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Эри Ходзуми Макото Ниномия Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Доха
Источник Sport.ua
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Arty900
Погиркалися назавжди?
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+1
Sergiy20
Кіченок і Остапенко майже не розмовляли між собою. Що це було? Який кіт між ними пробігся?
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0
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