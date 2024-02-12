Киченок и Остапенко неожиданно проиграли на старте турнира WTA 1000 в Дохе

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1/16 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах проиграли японскому тандему Эри Ходзуми / Макото Ниномия за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Доха. Пары. Хард. 1/16 финала

Эри Ходзуми (Япония) / Макото Ниномия (Япония) [6] – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:3

Перед началом встречи украинско-лавийский дуэт считался явным фаворитом поединка.

Для Людмилы и Алены это всего второе поражение в 2024 году (третье, если учитывать отказ от полуфинального матча в Аделаиде).

В конце января Киченок и Остапенко уступили в поединке за трофей Australian Open.

Во 2-м раунде соревнований в Катаре Эри и Макото сыграют против победительниц матча Эйкери / Гуо – Маттек-Сандс / Ван.