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  4. Как разгром Жироны от Реала повлиял на шансы Довбика и Цыганкова на титул?
Испания
13 февраля 2024, 13:40 |
515
0

Как разгром Жироны от Реала повлиял на шансы Довбика и Цыганкова на титул?

Букмекеры уже вовсе не верят в триумф подопечных Мичела, коэффициент – 10.00

13 февраля 2024, 13:40 |
515
0
Как разгром Жироны от Реала повлиял на шансы Довбика и Цыганкова на титул?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 10.00.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» с Андреем Луниным – 1.07.

Перед 24-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 6.50. Однако подопечные Мичела разгромно уступили прямому конкуренту за титул «Реалу» 0:4, поэтому коэффициент очень резко поднялся.

«Красное-белые» занимают второе место в таблице чемпионата с 56 очками после 24 туров. У «Реала» 61 пункт.

На третьем месте идет «Барселона» (51), на четвертом – «Атлетико» (48).

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 24-го тура:

  1. Реал Мадрид – 1.07
  2. Жирона – 10.00
  3. Барселона – 20.00
  4. Атлетико Мадрид – 30.00
  5. Атлетик Бильбао – 500.00

В 25-м туре Довбик и Цыганков встретятся с «Атлетик» Бильбао. Это будет гостевой поединок для жиронцев. Встреч пройдет 19 февраля на стадионе «Сан Мамес». Время начала матча – 22:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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