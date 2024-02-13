Как разгром Жироны от Реала повлиял на шансы Довбика и Цыганкова на титул?

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 10.00.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» с Андреем Луниным – 1.07.

Перед 24-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 6.50. Однако подопечные Мичела разгромно уступили прямому конкуренту за титул «Реалу» 0:4, поэтому коэффициент очень резко поднялся.

«Красное-белые» занимают второе место в таблице чемпионата с 56 очками после 24 туров. У «Реала» 61 пункт.

На третьем месте идет «Барселона» (51), на четвертом – «Атлетико» (48).

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 24-го тура:

Реал Мадрид – 1.07 Жирона – 10.00 Барселона – 20.00 Атлетико Мадрид – 30.00 Атлетик Бильбао – 500.00

В 25-м туре Довбик и Цыганков встретятся с «Атлетик» Бильбао. Это будет гостевой поединок для жиронцев. Встреч пройдет 19 февраля на стадионе «Сан Мамес». Время начала матча – 22:00 по Киеву.