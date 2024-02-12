Очередной рекорд. Впервые в истории 4 украинки попали в топ-30 рейтинг WTA
Только у Чехии больше представительниц в лучшей тридцатке мирового рейтинга
12 февраля традиционно обновился рейтинг WTA.
Впервые в истории 4 украинские теннисистки попали в топ-30 мирового рейтинга.
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина (WTA 20). Следом за ней идет Даяна Ястремская, которая располагается на 26-й позиции.
Чуть ниже находятся Марта Костюк (WTA 29) и Ангелина Калинина (WTA 30).
Только у Чехии больше теннисисток в лучшей тридцатке (5), а у США столько же, сколько и у Украины – 4.
В конце января представительницы Украины также установили рекорд. Тогда сразу 5 украинок находилось в топ-35 WTA.
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