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  4. Очередной рекорд. Впервые в истории 4 украинки попали в топ-30 рейтинг WTA
WTA
12 февраля 2024, 19:18 |
496
0

Очередной рекорд. Впервые в истории 4 украинки попали в топ-30 рейтинг WTA

Только у Чехии больше представительниц в лучшей тридцатке мирового рейтинга

12 февраля 2024, 19:18 |
496
0
Очередной рекорд. Впервые в истории 4 украинки попали в топ-30 рейтинг WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 февраля традиционно обновился рейтинг WTA.

Впервые в истории 4 украинские теннисистки попали в топ-30 мирового рейтинга.

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина (WTA 20). Следом за ней идет Даяна Ястремская, которая располагается на 26-й позиции.

Чуть ниже находятся Марта Костюк (WTA 29) и Ангелина Калинина (WTA 30).

Только у Чехии больше теннисисток в лучшей тридцатке (5), а у США столько же, сколько и у Украины – 4.

В конце января представительницы Украины также установили рекорд. Тогда сразу 5 украинок находилось в топ-35 WTA.

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Элина Свитолина Даяна Ястремская Марта Костюк Ангелина Калинина рейтинг WTA рекорд
Источник Sport.ua
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